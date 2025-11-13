Квітка, яка очищує повітря і приносить удачу: як врятувати спатифілум, якщо він не цвіте і в'яне

Спатифілум

Спатифілум тішить своїм насичено-зеленим і блискучим листям, а також білосніжними квітами. Крім того, ця кімнатна рослина є чудовим очищувачем повітря, видаляючи шкідливий пил та спори цвілі. За деякими повір'ями, він приносить удачу до оселі.

Однак навіть незначні помилки у догляді можуть призвести до в'янення рослини. Як відновити спатифілуму, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Спатифілум починає в'янути, якщо його недостатньо поливати. Занадто сухий ґрунт у горщику може призвести до того, що вода проходить крізь нього, а рослина не в змозі її засвоїти.

Ще однією причиною є надмірне поливання рослини, яка дуже схильна до кореневої гнилі.

Влітку поливайте рослину відстояною водою два-три рази на тиждень після того, як верхній шар підсохне. Взимку достатньо одного разу на тиждень.

Поливаючи спитафілум, важливо не намочити листя чи квіти. Кращим рішенням буде замочувати її знизу – занурте горщик у воду на 15-20 хвилин, потім злийте зайву воду.

Як врятувати зів'ялий спатифілум

Якщо спатифілум раптово гине, вийміть його з горщика разом із грудкою ґрунту. Якщо вся рослина занадто суха, просто замочіть її у воді. Якщо коріння гниє, обріжте кінчики та пересадіть рослину до нового горщика з іншим ґрунтом. Важливо, аби контейнер для рослини мав хороший дренажний шар.

Спатифілум також може в'янути, якщо йому не вистачає необхідних поживних речовин. Варто регулярно поливати його натуральним добривом. Його можна зробити його з цибулевого лушпиння.

Просто покладіть дві жмені цибулевого лушпиння до скляної банки та залийте літром кип'яченої теплої води. Щільно закрийте банку та поставте її в темне місце на 24 години. Після цього просто процідіть рідину та поливайте спатифілум раз на тиждень.

Це натуральне добриво є багатим джерелом кальцію, міді та заліза. Його можна використовувати для поливу орхідей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які кімнатні рослини врятують ваш дім від цвілі та вологи.