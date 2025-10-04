Квітка, що очищає повітря і захищає дім: як доглядати за "тещиним язиком", щоб він ріс і приносив удачу

Сансевієрія / © Associated Press

Реклама

Сансевієрія або ж “тещин язик” – ідеальна для тих, хто не має багато часу на вибагливі кімнатні рослини. Вона стійка до несприятливих умов та дуже проста у догляді. Однак важливо пам’ятати, що ця рослина - як і будь-яка в горщику, також потребує догляду. Втім, без особливих зусиль.

Як доглядати за сансевієрією, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Сансевієрія - одна з дуже популярних кімнатних рослин, що захоплює своїм жорстким, тонким листям у формі меча. Зараз існує чимало різноманітних сортів, які відрізняються кольором та візерунком листя.

Реклама

Сама рослина походить зі спекотних регіонів Африки, де вона адаптувалася до сухого, теплого клімату. Це робить її надзвичайно витривалою та здатною вижити в умовах, де інші рослини не мали б жодних шансів.

В африканській та азійській культурах сансевієрія символізувала силу, витривалість та захист. Її часто ставили біля входу до будинку, бо вважали, що вона відганятиме злу енергію та захищатиме його мешканців.

Сьогодні “тещин язик” часто називають квіткою, що покращує ауру дому, а також вважають її символом довголіття та стабільності. Науково доведено, що вона є рослиною, що очищує повітря , тому варто знайти для неї місце на підвіконні.

Чому сансевієрія перестає рости?

Сансев’єрія не є рослиною, що швидко росте. Зазвичай вона випускає нове листя навесні та влітку. Однак, якщо її ріст повністю зупинився, то може бути кілька причин:

Реклама

занадто мало світла;

занадто рясний полив, що призводить до гниття коренів;

занадто тісний горщик, що обмежує розвиток кореневищ.

Зазвичай достатньо знайти світліше місце для вашої сансевієрії. Пам’ятайте, що поливати її потрібно лише тоді, коли верхній шар ґрунту в горщику повністю висохне.

Нагадаємо, ми писали про те, як доглядати за кімнатними рослинами, щоб вони пережили зиму.