Квітникарі поділилися секретом, як змусити орхідею квітнути увесь рік: добриво в холодильнику

В умовах дикої природи орхідея отримує всі необхідні поживні речовини з кори, моху та гальки, а ось у нас вдома багато чого залежить від правильного підживлення.

Щоб орхідея квітнула увесь рік, необхідно скористатися однією простою хитрістю і приготувати поживне добриво з продукту, який точно є в кожному холодильнику.

Мова йде про звичайне молоко. Хоча таке поєднання на перший погляд може здатися дивним, але на практиці ефект не змусить на себе довго чекати. Адже молоко містить багато корисних речовин, зокрема, магній, кальцій, калій, азот. А тому чудово підходить для орхідей.

Щоб приготувати добриво яке змусить орхідеї квітнути, наче шалених, змішайте 500 мл відстояної води та 1 ст. ложку молока. Ретельно перемішайте компоненти.

Найкраще для підживлення квітки підходить саме домашнє молоко, а не пастеризоване з магазину. В останньому набагато менше поживних речовин.

Поставте горщик з орхідеєю у глибоку ємність, а потім щедро полийте добривом. Залишіть квітку на 15 хвилин. Потім злийте воду з горщика і поставте орхідею там, де вона у вас зазвичай стоїть.

Так квітникарі радять підживлювати орхідею один раз на два тижні. Коли рослина накопичить достатньо поживних речовин, відразу випустить квітоніс.

Додатково молочним розчином можна протерти листя орхідеї. Для його приготування змішайте 2 ст. ложки молока і 2 ст. ложки теплої води. Вже зовсім скоро ви помітите, що листя стало зеленим, блискучим та здоровішим на вигляд.

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