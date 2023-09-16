Квітникарям на замітку: як і коли садити півонії восени, щоб вони квітнули навесні

Півонії дивують своїм різноманіттям: бувають трав'янисті, деревоподібні. Вони можуть бути різної форми та кольору. Як і коли можна садити півонії восени, щоб навесні вони подарували пишні квіти?

Півонії зачаровують своїм зовнішнім виглядом та чудовим ароматом у травні-червні, але щоб вони пишно квітнули, потрібно знати, як правильно садити півонії восени.

Коли можна садити півонії восени

Не має різниці, чи це деревовидні півонії, чи трав'янисті, садити їх спеціалісти рекомендують в період від серпня до жовтня. Дуже важливо, щоб рослина встигнула укоренитися до заморозків, інакше вона може загинути. Тому варто звернути увагу на природні умови в вашому регіоні. Якщо часто дощить — краще зачекати. Півонії не люблять, коли земля надто мокра.

Також важливо в міру поливати щодно висаджені півонії, щоб вони не згнили. Бажано, щоб після висаджування не йшов дощ.

Як правильно садити півонії восени

Як правильно садити півонії восени / Фото: pixanews.com

Рекомендації підійдуть як деревовидним, так і трав'янистим півоніям. Насамперед, варто знайти місце, де ваші півонії будуть добре рости. Віддавати перевагу відкритим ділянкам та звертайте увагу на такі особливості:

впродовж всього дня ділянка місце добре освітлене, тоді бутони будуть великі, а сам кущ не деформується в сторону світла;

ділянка повинна бути захищена від північного вітру;

легкий ґрунт, який добре пропускає вологу;

земля з високою концентрацією поживних речовин та нейтральною кислотністю;

бажано низьке залягання ґрунтових вод.

Також під час висаджування півоній приділяють увагу розташуванню будівель, огорож на ділянці. Справа в тому, що в літню спеку вертикальні поверхні нагріваються і віддають тепло, яке може викликати опіки на поверхні листя та негативно позначитися на розвитку півоній. Оптимальною вважається відстань від таких об'єктів в 2 метри. В безпосередній близькості не повинно бути високорослих дерев, чагарників.

Фахівці радять підготовлювати лунки для майбутнього висаджування півоній за декілька місяців до самого процесу. Тоді ґрунт встигне осісти, а поживні речовини, якщо ви їх будете вносити, частково розчинитися і увійти в землю.

Для півоній лунки повинні мати ширину до 100 см та глибину приблизно до 70 см. Однак саме коріння буде розташовуватися на глибині до 50 см, а решту висоти займатиме дренажний шар і земля з поживними речовинами.

Висаджування півоній:

Обережно висадіть коріння півоній так, щоб їхні бруньки були розташовані на глибині 4-5 см. Щедро полийте рослину і замульчуйте землю.

Висаджування півоній восени: догляд

Після висаджування півонії добре поливають. Мульчують торфом, тирсою або компостом. Важливо підтримувати правильну вологість ґрунту протягом 3 тижнів після висаджування. Також у вологий ґрунт можна внести фосфорні добрива. Вони допоможуть кореневій системі краще адаптуватися, а також сформувати нові бруньки для рясного квітіння в майбутньому. Норма добрива — 20 г фосфору під один кущ. Фосфор потрібно розбавити у воді або рівномірно розсипати в сухому вигляді.

Перед самим настанням морозів півонію потрібно захистити від холодів. Для цього поверхню навколо куща накривають опалим листям чи хвойними гілками. Трав'янисті види потребують укриття лише в перший рік після висаджування. Деревовидні потрібно накривати і в майбутньому. Крім цього, якщо на стеблах встигли з'явитися листочки, їх краще обрізати.

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