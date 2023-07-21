Квітнуть, але не зав'язуються: експерти розповіли, як врятувати урожай баклажанів

Баклажан — дуже примхлива рослина. Навіть якщо кущики активно квітнули, це ще не означає, що ви отримаєте великий урожай.

Традиційно баклажани відносять до переліку теплолюбних рослин, але сама рослина потребує не лише зовнішнього тепла, а й підходящої температури ґрунту. Експерти вважають, що оптимальною температурою землі для цієї городини є від 24 до 28 градусів тепла вдень і від 16 до 18 градусів вночі. Також ця культура більше, ніж інші, любить підживлення.

Щоб отримати великий урожай, за баклажанами потрібно постійно доглядати. Особливо уважно городникам варто спостерігати за грядкою в період цвітіння кущів. Якщо ви помітили, що квітів багато, але плоди не зав'язуються, потрібно терміново вжити заходів. Інакше смачних плодів ви можете й не дочекатися.

На врожайність культури негативно впливають різні фактори: тумани, дощі, спека, різке похолодання, загущення висаджування, неправильне підживлення, хвороби та шкідники. Наприклад, якщо під час цвітіння кущів стоїть спека (понад 35 градусів), пилок може стати стерильним, тому запилення не відбувається. Експерти радять регулярно поливати город, тримати вікна і двері теплиці відчиненими та робити затінок для рослин на городі.

Особливу увагу варто приділяти поливанню в період квітіння та плодоношення. Пам'ятайте, що ґрунт має бути зволоженим навіть на глибині 30-40 см, але й надмірна кількість води рослині шкодить. Зазвичай якщо надворі стоїть шалена спека, баклажани рекомендується поливати двічі на тиждень. Використовуйте для поливання лише відстояну воду температурою 22-25 градусів. Робити це краще вранці.

Не забувайте і про регулярне підживлення. Баклажани добре розвиваються, квітнуть і плодоносять лише в тому разі, якщо їм вистачає корисних речовин. Також їм потрібен пухкий ґрунт, і про це потрібно подумати ще заздалегідь, під час висаджування. Городники рекомендують вводити перегній, біогумус або компост. А ось якщо грядка викопана на глинистому та важкому ґрунті, додатково вносять ще й пісок із розкисленим торфом.

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