Квітнутимуть, наче скажені: садівники порадили, який продукт зі столу дати орхідеям як добриво

Якщо орхідеї вже тривалий час перебувають в стані "відпочинку" і не випускають нові бутони, варто спробувати їх стимулювати.

У виданні Express досвідчені садівники поділилися секретом, як змусити орхідеї пишно квітнути протягом всього літа.

Найголовніше, кажуть фахівці, створити правильну нічну температуру. Справа в тому, що орхідеї — це субтропічні рослини, які звичні до того, що вночі температура досить сильно охолоджується. Якщо спробувати зменшити її на 5-6 градусів за Цельсієм, це допоможе стимулювати швидке квітіння.

Що можна зробити? Насамперед, спробуйте переносити на ніч горщик з орхідеює у кімнату, де значно прохолодніше, але не вітряно. Також можна вікрити вікно у приміщенні, де стоять ці субтропічні рослини, щоб вони могли насолоджуватися вологістю і свіжістю.

Якщо у вас немає можливості відчинити вікно або винести орхідею в іншу кімнату, можна використати вентилятор. Створивши прохолодний потік повітря, ви змусите орхідею випустити квітконоси.

Також садівники поділилися секретним продуктом з кухні, з якого можна приготувати для підживлення орхідеї. Рецепт дуже прости:

натріть чи наріжте картоплю невеликими шматочками (не очищайте шкірку), відваріть її кілька хвилин;

додайте до картоплі нарізані банани і невелику кількість цукру.

Отримане добриво необхідно зберігати в закритій банці, а безпосередньо перед підживленням розводити водою і підливати під корінь.

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