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Квіти, які ще не пізно посадити у серпні: милуватимуть око до глибокої осені
Багато хто вважає, що садовий сезон добігає кінця вже в липні, але це не зовсім так. Початок серпня — чудовий час для садіння деяких квітів, які швидко приживаються та ще встигнуть зацвісти чи закласти основу для буйного цвітіння наступного року.
Якщо ви хочете, щоб ваша клумба милувала око до глибокої осені, зверніть увагу на рослини, які добре ростуть в цей період.
Що можна посадити на клумбі у серпні
Айстри. Серпневе висівання айстр — це гарна ідея, якщо ви хочете насолодитися цвітінням вже у вересні. Вибирайте ранні сорти та не забувайте регулярно поливати, адже у серпні ще може бути досить спекотно.
Фіалки сорту «Віола». Ці невибагливі квіти чудово витримують осінній холод і можуть цвісти навіть у вересні-жовтні. Якщо посадити фіалки в серпні, вони укоріняться до холодів і навесні радуватимуть яскравими квітами.
Маргаритки швидко приживаються і добре переносять прохолодну температуру. Якщо їх посадити в першій половині серпня, вони встигнуть сформувати міцну кореневу систему до зими, щоб навесні рясно зацвісти.
Незабудки. Ці ніжні квіти зазвичай висівають під зиму, але серпень — ідеальний місяць для їхнього садіння. Незабудки гарно приживаються, формують листову розетку і добре витримують зимові холоди.
Хризантеми. Якщо у вас є саджанці хризантем, саме час їх посадити. Вони не бояться короткого світлового дня та легко адаптуються до похолодань.
Які багаторічники можна розсадити у серпні
Серпень — це чудова пора для поділу і пересадки багаторічних квітів, таких як:
іриси;
флокси;
півонії;
лілії.
Це дасть рослинам змогу адаптуватися до нового місця до приходу холодів, і вже наступного сезону вони будуть рясно цвісти.
Поради з догляду за квітами у серпні
Поливайте регулярно, особливо у спеку.
Захищайте молоді рослини від палючого сонця, їх можна притіняти.
Видаляйте бур’яни, щоб не заважали зростанню.
Підживлюйте ґрунт органічними добривами для кращого укорінення.