Квіти, які ще не пізно посадити у серпні: милуватимуть око до глибокої осені

Які квіти ще не пізно посадити / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Якщо ви хочете, щоб ваша клумба милувала око до глибокої осені, зверніть увагу на рослини, які добре ростуть в цей період.

Що можна посадити на клумбі у серпні

Айстри. Серпневе висівання айстр — це гарна ідея, якщо ви хочете насолодитися цвітінням вже у вересні. Вибирайте ранні сорти та не забувайте регулярно поливати, адже у серпні ще може бути досить спекотно.

Фіалки сорту «Віола». Ці невибагливі квіти чудово витримують осінній холод і можуть цвісти навіть у вересні-жовтні. Якщо посадити фіалки в серпні, вони укоріняться до холодів і навесні радуватимуть яскравими квітами.

Маргаритки швидко приживаються і добре переносять прохолодну температуру. Якщо їх посадити в першій половині серпня, вони встигнуть сформувати міцну кореневу систему до зими, щоб навесні рясно зацвісти.

Незабудки. Ці ніжні квіти зазвичай висівають під зиму, але серпень — ідеальний місяць для їхнього садіння. Незабудки гарно приживаються, формують листову розетку і добре витримують зимові холоди.

Хризантеми. Якщо у вас є саджанці хризантем, саме час їх посадити. Вони не бояться короткого світлового дня та легко адаптуються до похолодань.

Які багаторічники можна розсадити у серпні

Серпень — це чудова пора для поділу і пересадки багаторічних квітів, таких як:

іриси;

флокси;

півонії;

лілії.

Це дасть рослинам змогу адаптуватися до нового місця до приходу холодів, і вже наступного сезону вони будуть рясно цвісти.

Реклама

Поради з догляду за квітами у серпні

Поливайте регулярно, особливо у спеку.

Захищайте молоді рослини від палючого сонця, їх можна притіняти.

Видаляйте бур’яни, щоб не заважали зростанню.

Підживлюйте ґрунт органічними добривами для кращого укорінення.