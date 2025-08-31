Квіти просто не виживуть: які рослини категорично не можна садити у горщиках

Ехінацея. / © Associated Press

Садіння квітів у горщиках чи контейнерах - ідеальний варіант для тих, хто має невеликий сад або ж взагалі не має клумби. Втім, деякі сорти квітів не люблять горщики. Деяким рослинам для коріння треба багато місця, а іншим не вистачатиме вологи через малий об’єм горщика.

Які квіти не варто садити у контейнери, а краще - у ґрунт, повідомляє ресурс Martha Stewart.

Півонії

Контейнери недостатньо великі для півоній. Ці квіти мають глибоке, бульбоподібне коріння. Тіснота не забезпечує необхідної глибини чи стабільності для їхнього процвітання.

Дельфініум

Ці квіти потребують постійного зволоження, а цього ефекту важко досягнути в контейнері. Окрім того, вони мають важке коріння, що росте зверху, і глибоке, яке погано переносить обмежений простір. Тому краще вирощувати їх у саду.

Мальви

Ці квіти може виростати до 1,8-2,4 м заввишки. Вони занадто великі та нестійкі, щоб добре рости в горщиках та контейнерах.

Ваточник звичайний

Більшість ваточників мають глибоке стрижневе коріння і не люблять пересаджування. Саме тому після садіння їх краще залишити на одному місці надовго. Контейнер також обмежуватиме ріст їхнього кореня.

Ехінацея

З часом ехінацея розвине велике коріння, а це, своєю чергою, впливатиме, на цвітіння. Коливання зволоження також спричинять стрес для рослини.

