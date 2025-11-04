Квіти, що захищають оселю від зла та негатива

Наші предки вірили, що рослини здатні мати не лише естетичну функцію / © Pixabay

Рослини не тільки прикрашають інтер’єр в домі, а й мають властивості бути оберегами. Принаймні, деякі з вазонів, кажуть езотерики і народні прикмети, на це здатні.

Чорнобривці

Ці квіти символізують чистоту стосунків, тепло батьківського дому та добробут.

Якщо посіяти біля будинку чорнобривці, то кохання завжди житиме тут. А ще квіти захищають оселю від злих духів та пристріту.

Бегонія

Бегонія нейтралізує будь-яку негативну енергію. Ця рослина захищає будинок від будь-яких вторгнень зовнішніх негативних сил. Крім того, вона усуває сварки і конфлікти між близькими людьми.

Барвінок

Барвінок допомагає захистити будинок від негативної енергії та злих духів.

За народними прикметами, барвінок притягує у дім любов та гармонію і захищає від удару блискавки.

Троянда

Ці квіти захищають своїх господарів і дарують їм любов. Своїми шипами вони оберігають від заздрості, злих язиків і помислів.

