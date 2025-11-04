ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Квіти, що захищають оселю від зла та негатива

Наші предки були переконані, що деякі квіти можуть стати оберегами від зла.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Наші предки вірили, що рослини здатні мати не лише естетичну функцію

Наші предки вірили, що рослини здатні мати не лише естетичну функцію / © Pixabay

Рослини не тільки прикрашають інтер’єр в домі, а й мають властивості бути оберегами. Принаймні, деякі з вазонів, кажуть езотерики і народні прикмети, на це здатні.

Чорнобривці

Ці квіти символізують чистоту стосунків, тепло батьківського дому та добробут.

Якщо посіяти біля будинку чорнобривці, то кохання завжди житиме тут. А ще квіти захищають оселю від злих духів та пристріту.

Бегонія

Бегонія нейтралізує будь-яку негативну енергію. Ця рослина захищає будинок від будь-яких вторгнень зовнішніх негативних сил. Крім того, вона усуває сварки і конфлікти між близькими людьми.

Барвінок

Барвінок допомагає захистити будинок від негативної енергії та злих духів.

За народними прикметами, барвінок притягує у дім любов та гармонію і захищає від удару блискавки.

Троянда

Ці квіти захищають своїх господарів і дарують їм любов. Своїми шипами вони оберігають від заздрості, злих язиків і помислів.

