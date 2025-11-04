- Дата публікації
Квіти, що захищають оселю від зла та негатива
Наші предки були переконані, що деякі квіти можуть стати оберегами від зла.
Рослини не тільки прикрашають інтер’єр в домі, а й мають властивості бути оберегами. Принаймні, деякі з вазонів, кажуть езотерики і народні прикмети, на це здатні.
Чорнобривці
Ці квіти символізують чистоту стосунків, тепло батьківського дому та добробут.
Якщо посіяти біля будинку чорнобривці, то кохання завжди житиме тут. А ще квіти захищають оселю від злих духів та пристріту.
Бегонія
Бегонія нейтралізує будь-яку негативну енергію. Ця рослина захищає будинок від будь-яких вторгнень зовнішніх негативних сил. Крім того, вона усуває сварки і конфлікти між близькими людьми.
Барвінок
Барвінок допомагає захистити будинок від негативної енергії та злих духів.
За народними прикметами, барвінок притягує у дім любов та гармонію і захищає від удару блискавки.
Троянда
Ці квіти захищають своїх господарів і дарують їм любов. Своїми шипами вони оберігають від заздрості, злих язиків і помислів.
