Навіщо вішати килим на стіну

Раніше килим асоціювали з тісними квартирами, дефіцитом матеріалів і обмеженим вибором декору. Сьогодні це уявлення давно застаріло. Мова вже не про масивні візерунки з минулого, а про реальну функцію, яка робить килим корисним навіть у мінімалістичних і сучасних інтер’єрах.

Тепло

У квартирах із зовнішніми стінами навіть гарне опалення не рятує від холоду: стіни залишаються холодними, а взимку від них дме. Килим стає додатковим теплоізоляційним шаром, зменшує тепловтрати і робить кімнату затишнішою. Забудьте про відчуття «холодної спини» — теплий текстиль бере це на себе.

Тиша

Панельні та цегляні будинки часто страждають від шуму: сусіди, ліфт, телевізор за стіною. Килим пом’якшує звукові хвилі, знижує відлуння і робить звук більш приємним. Це не повна шумоізоляція, але різниця відчутна: у кімнаті стає спокійніше і комфортніше.

Захист стін

Місця біля ліжка, дивана чи робочого столу швидко зношуються, з’являються потертості і забруднення. Килим на стіні допомагає зберегти стіни чистими: його простіше почистити або замінити, ніж робити ремонт. Це економить і час, і гроші в довгостроковій перспективі.

Сучасний килим на стіні не обов’язково має бути великим і яскравим. Це може бути лаконічний текстиль нейтрального кольору та чіткої форми, який непомітно виконує свою роботу, але при цьому додає інтер’єру затишку та стилю.

Не сприймайте килим як архаїчний елемент. Він не тільки практичний, але й може стати родзинкою інтер’єру, а можливо, навіть започаткувати вашу власну дизайнерську моду.