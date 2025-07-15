Чим відіпрати білі речі / © www.freepik.com/free-photo

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Іноді навіть найкращий пральний порошок не справляється з плямами на улюбленій сорочці чи футболці. Але є просте рішення, яке вже стало справжньою знахідкою для господинь — це звичайний аспірин, який напевно є в кожній домашній аптечці. Цей простий трюк допоможе повернути речам первозданну білизну, видалити сліди від поту та застарілі плями. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

Як правильно використовувати аспірин під час прання

Візьміть 5 таблеток аспірину та подрібніть їх на порошок. Наберіть у тазик гарячої води, розчиніть таблетки і замочіть брудні речі на декілька годин, можна на ніч. Потім перекладіть одяг у пральну машину та запустіть звичайне прання. Для посиленого ефекту можна додати ще 2 подрібнені таблетки у барабан чи відсік для порошку.

Чому аспірин працює як відбілювальний засіб

Аспірин містить саліцилову кислоту, яка чудово розщеплює білкові плями — від поту, крові та жиру.

На відміну від оцту чи лимонної кислоти, саліцилова кислота м’яко діє на тканину і не викликає втрати кольору.

До речі, саме ця властивість допомагає аспірину в медицині — він бореться з тромбами, розщеплюючи білкові сполуки в організмі. А тепер ще й рятує вашу улюблену білизну.

Для яких речей підходить метод прання з аспірином

Білі футболки та сорочки.

Постільна білизна.

Рушники.

Текстиль із плямами під пахвами або на комірцях.

Уникайте застосування на шовку, вовні та інших делікатних тканинах. Перш ніж прати річ повністю, перевірте дію розчину на непомітній ділянці.

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