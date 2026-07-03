Як відчистити чайник від накипу / © www.freepik.com/free-photo

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Накип у чайнику з’являється навіть тоді, коли використовується очищена вода. Через солі кальцію та магнію на нагрівальному елементі й стінках поступово утворюється твердий білий наліт. Він не лише погіршує смак води, а й змушує чайник довше нагріватися, що призводить до зайвих витрат електроенергії чи газу. Багато господинь користуються дорогими засобами для очищення, хоча впоратися з проблемою можна набагато простіше. Один із найстаріших домашніх способів — використання чотирьох шматочків картопляної шкірки. Саме цей метод багато років застосовували ще наші бабусі, коли спеціальних засобів не існувало.

Чому картопляна шкірка допомагає від накипу

У шкірці картоплі містяться природні органічні кислоти, крохмаль та рослинні сполуки, які під час кип’ятіння допомагають розм’якшити свіжий вапняний наліт. Особливо добре цей спосіб працює, якщо накип ще не встиг утворити товстий шар.

Крім того, картопляна шкірка не пошкоджує металеві поверхні й не залишає різкого запаху, як деякі агресивні засоби.

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Як правильно очистити чайник

Для цього знадобляться: чисті шматочки картопляної шкірки і вода. Порядок дій дуже простий:

Добре промийте картопляні шкірки від землі. Покладіть їх у чайник. Наповніть його водою майже до максимального рівня. Доведіть воду до кипіння. Після закипання залиште шкірки у воді ще на 30 хвилин. Вилийте воду, вийміть шкірки й добре промийте чайник. Якщо накипу багато, процедуру можна повторити ще раз.

Варто розуміти, що картопляна шкірка найкраще справляється саме зі свіжими або невеликими відкладеннями. Якщо всередині чайника вже утворився товстий шар вапняного каменю, ефект буде слабшим. У таких випадках ефективніше використовувати спеціальні засоби для видалення накипу або перевірені харчові кислоти, призначені для цієї мети.

Як запобігти появі накипу

Щоб чистити чайник доводилося якомога рідше, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

не залишайте воду в чайнику на кілька днів;

після використання зливайте залишки води;

використовуйте фільтровану або пом’якшену воду;

промивайте чайник хоча б раз на тиждень;

очищуйте його за появи перших білих відкладень, не чекаючи утворення товстого шару.

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