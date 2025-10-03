Як боротися з накипом в чайнику / © Pixabay

Перед кожним кип’ятінням достатньо покласти всередину один несподіваний предмет — звичайну морську мушлю середнього розміру. Саме вона стає природним “магнітом” для солей жорсткості, запобігаючи утворенню накипу на стінках і нагрівальному елементі.

Кальцій, що міститься в ракушці, притягує мінерали з води, концентруючи їх навколо себе. Такий принцип кристалізації активно застосовується в промислових системах пом’якшення води, а мушля виконує роль безпечного каталізатора, не виділяючи у воду жодних шкідливих речовин.

Перед першим використанням мушлю слід прокип’ятити окремо впродовж 10 хвилин для дезінфекції. Після цього її можна залишати в чайнику постійно — виймати після кожного кип’ятіння не потрібно.

Перші результати помітні вже через кілька циклів: накип або не утворюється зовсім, або осідає виключно на самій мушлі у мінімальних кількостях, залишаючи нагрівальний елемент чистим.

Раз на місяць рекомендується дістати мушлю, промити її під теплою проточною водою та почистити щіткою — це відновить її властивості та подовжить термін служби.

Метод підходить як для електричних, так і для звичайних чайників зі скла, металу чи кераміки. Він повністю безпечний, екологічний і не потребує витрат, на відміну від хімічних засобів проти накипу. А для регіонів із надмірно жорсткою водою ідеальний результат дає поєднання цього способу з використанням фільтрованої води. Такий комплексний підхід значно подовжує життя побутового приладу та зберігає чистоту води.