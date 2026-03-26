Квітень 2026 року за східним календарем стане періодом контрастів: для одних він відкриє двері до нових можливостей і перемог, а для інших стане часом переоцінки, втрат і непростих рішень. Енергія цього місяця буде динамічною і навіть непередбачуваною, тому важливо розуміти, як саме вона вплине на різні знаки китайського гороскопу.

Щур

Для людей, народжених у рік Щура, квітень стане періодом активного руху вперед. Обставини складатимуться так, що з’явиться шанс реалізувати те, що довго відкладалося. У фінансовій сфері можливі приємні сюрпризи, але лише за умови обережності. Водночас емоційна напруга може дати про себе знати, якщо ігнорувати власні потреби.

Бик

Бикам доведеться зосередитися на стабільності. Цей місяць не про різкі злети, а про утримання досягнутого. Якщо діяти обдумано, можна уникнути втрат, які виникають через поспіх або надмірну впевненість. У стосунках можливі випробування, що вимагатимуть терпіння.

Тигр

Для Тигрів квітень стане одним із найсильніших періодів року. Вони отримають шанс проявити себе і досягти значних результатів. Успіх прийде через сміливість і готовність ризикувати. Проте важливо не переоцінювати свої сили, інакше можливі різкі емоційні спади.

Кролик

Кроликам варто бути обережними. Місяць може принести ситуації, які змушують змінити плани або переглянути пріоритети. Це не обов’язково втрати в буквальному сенсі, але точно буде період трансформації. Важливо не триматися за те, що вже втратило актуальність.

Дракон

Для Драконів відкривається можливість для великих досягнень. Енергія місяця сприятиме розвитку кар’єри та фінансів. Але разом із цим зростає відповідальність, будь-яке необдумане рішення може мати серйозні наслідки.

Змія

Зміям квітень принесе внутрішні зміни. Це не стільки про зовнішні події, скільки про усвідомлення. Вони можуть побачити ситуації під новим кутом і зробити важливі висновки. Це допоможе уникнути помилок у майбутньому.

Кінь

Для Коней цей місяць буде нестабільним. Можливі як підйоми, так і раптові труднощі. Головне — не діяти імпульсивно. Виваженість стане ключем до збереження ресурсів і енергії.

Коза

Козам варто звернути увагу на фінанси. Є ризик необдуманих витрат або втрат через довіру до неправильних людей. У той же час у творчій сфері можливий прорив, якщо не боятися проявляти себе.

Мавпа

Народженим у цей рік квітень подарує шанс змінити ситуацію на краще. Це період можливостей, але тільки для тих, хто готовий діяти. Пасивність може призвести до втрати шансів, які не повторяться найближчим часом.

Півень

Півні можуть зіткнутися з необхідністю приймати складні рішення. Це час, коли доведеться вибирати між комфортом і розвитком. Від цього вибору залежатиме подальший напрямок життя.

Собака

Для Собак квітень стане більш спокійним, але не менш важливим. Це період накопичення сил і підготовки до майбутніх змін. Важливо не втрачати фокус і не відволікатися на дрібниці.

Свиня

Людям, народженим у рік Свині, варто бути уважними до тих, хто поруч. Можливі ситуації, які відкриють справжні наміри людей. Це допоможе уникнути серйозних втрат у майбутньому.