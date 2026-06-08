Лаванда цвістиме безупинно упродовж 20 років: зробіть ось цю просту дію

Як примустити лаванду цвісти / © Credits

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Чому лаванда перестає цвісти: головна причина

Лаванда — багаторічна рослина з тривалістю життя до 20 років за правильного догляду. Проте без регулярного втручання вже через 3-4 роки вона перетворюється на здеревянілий кущ із рідким цвітінням у верхівках. Нові пагони виростають лише там, де є жива зелена частина. Стара деревина нових квіток не дає.

Яка проста дія змінює все

Це своєчасна обрізка. Саме вона запускає утворення нових пагонів, зберігає компактну форму куща і стимулює рясне цвітіння рік за роком.

Коли обрізати лаванду.

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Після першого цвітіння: кінець червня — липень. Обріжте відцвілі стебла на 3–5 см нижче від суцвіть. Це провокує другу хвилю цвітіння до осені.

Рання осінь: кінець серпня — вересень. Основна формувальна обрізка. Вкоротіть пагони на третину або до 5-7 см від деревини, так кущ іде в зиму компактним і міцним.

Рання весна: березень. Легке освіження — видаліть підмерзлі кінчики, але не чіпайте живу зелень, поки не потепліє стабільно.

Як правильно обрізати лаванду: покрокова інструкція

Підготуйте інструмент. Гострі садові ножиці чи секатор. Продезінфікуйте спиртом або розчином марганцівки. Знайдіть межу між зеленою і деревною частиною. Обрізати можна лише там, де є живі зелені листочки. Нижче торкатися не варто. Обріжте на третину пагонів. Зрізайте рівно й під кутом, надаючи кущу акуратну кулясту форму. Підживіть після обрізки. Через 7-10 днів внесіть калійно-фосфорне добриво для нарощування нових пагонів. Полийте помірно. Лаванда не любить перезволоження. Один помірний полив, потім лише якщо ґрунт просох на 3-4 см углиб.

Ще три умови пишного цвітіння лаванди

Обрізка — головна дія, але не єдина. Щоб лаванда цвіла безупинно роками, їй потрібні три базові умови.

Сонце, щонайменше 6 годин на день. Лаванда в тіні не квітнутиме, тому садіть її на відкрите місце.

Дренований, злегка лужний ґрунт. Додайте пісок або гравій, кислу землю розкисліть вапняком або золою.

Гарна циркуляція повітря. Не садіть лаванду впритул до інших рослин, адже загущеність провокує хвороби.

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