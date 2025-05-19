Лаврове листя творить дива: сім способів застосування, про які ви точно не знали

Користь лаврового листа не обмежуються лише кулінарією, адже він має ще безліч унікальних властивостей, які обов’язково стануть у нагоді в господарстві.

Прикрашання оселі. У давнину лаврові вінки прикрашали голови видатних особистостей, таких як спортсмени та поети. На сьогодні такий вінок може стати ароматним елементом декору для вашого дому. Він має простий, але стильний вигляд, трендовий оливковий відтінок, який на піку популярності 2025 року, тому гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр.

Корисний чай. Лаврове листя містить антиоксидантні сполуки, які допоможуть за проблем із травленням, застуди і головного болю. Щоб приготувати чай з лаврового листя, достатньо покласти два листочки в чашку, залити окропом і настояти 5 хвилин. Для покращення смаку напою, можна додати трохи меду, м’яти, кориці чи шматочок лимона.

Природний ароматизатор. Сушене лаврове листя має терпкий приємний аромат, який ідеально підійде для створення затишної атмосфери у вашому домі. Покладіть по кілька листочків у шафи, шухляди чи на підвіконня, і аромат розповсюджуватиметься по всій оселі. Для створення святкового настрою можна до лаврового листя додати гвоздику, корицю чи апельсинову цедру. Такі п’янкі пахощі наповнюватимуть ваш дім теплом та затишком.

Догляд за шкірою. Ефірна олія лавра використовується для лікування різноманітних запалень шкіри. Адже спеція має противірусні й антибактеріальні властивості. Засіб можна використовувати для догляду за шкірою, додавши кілька крапель у крем для тіла та обличчя. Варто пам’ятати, що ефірну олію лавра необхідно розбавляти, бо концентрат може викликати подразнення.

Кондиціонер для волосся. Лавровий лист на відмінно впорається з лупою і покращить стан шкіри голови. Зі спеції можна приготувати бальзам для волосся. Треба просто заварити міцний чай із лаврового листя, обполоснути настоєм локони після миття і змити теплою водою.

Засіб для прибирання та освіження повітря. Олія лавра має свіжий пряний аромат, який можна використовувати для освіження повітря. Варто додати кілька крапель у дифузор, щоб у домі завжди був свіжий аромат. Лавровий аромат також має заспокійливий ефект і добре поєднується з іншими запахами — лавандовим, апельсиновим, сосновим та евкаліптовим. Завдяки своїм дезінфекційним властивостям лавровий лист також можна використовувати для прибирання. Треба подрібнити листя, змішати його з содою, оцтом і водою, щоб отримати екологічно чистий та ефективний засіб для чищення різноманітних поверхонь.