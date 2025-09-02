Лавровий лист від фітофтори / © unsplash.com

Звичайно, існують хімічні препарати для боротьби з хворобою, але вони шкодять не лише рослинам, а й здоров’ю людини. Саме тому досвідчені господарі дедалі частіше віддають перевагу натуральним засобам захисту.

Експерти розповіли про простий і водночас дієвий рецепт натурального настою проти фітофтори. Його головний секрет — поєднання всім відомих інгредієнтів: лаврового листа та чаю каркаде.

Як приготувати захисний настій:

Залийте 10 лаврових листків літром окропу. Додайте чайну ложку каркаде. Настоюйте суміш 5 годин. Процідіть, охолодіть та розбавте водою до 3 літрів.

Отриманим розчином достатньо обприскати помідори двічі: перший раз до цвітіння, другий — після. І все! Фітофтора оминатиме ваші грядки стороною, а на листі не з’явиться й натяку на плями.

Сам блогер зізнається: не знає напевно, чому цей настій працює — можливо, справа у дубильних речовинах чи фітонцидах. Та одне він гарантує: результат вражає навіть досвідчених городників.