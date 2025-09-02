ТСН у соціальних мережах

Лавровий лист і один неочікуваний компонент — готовий чудо-засіб для помідорів: потужний захист від фітофтори

Фітофтора — найнебезпечніший ворог томатів. Цей підступний грибок здатний за лічені дні знищити кущі й залишити городника без жодного плоду.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Лавровий лист від фітофтори

Лавровий лист від фітофтори / © unsplash.com

Звичайно, існують хімічні препарати для боротьби з хворобою, але вони шкодять не лише рослинам, а й здоров’ю людини. Саме тому досвідчені господарі дедалі частіше віддають перевагу натуральним засобам захисту.

Експерти розповіли про простий і водночас дієвий рецепт натурального настою проти фітофтори. Його головний секрет — поєднання всім відомих інгредієнтів: лаврового листа та чаю каркаде.

Як приготувати захисний настій:

  1. Залийте 10 лаврових листків літром окропу.

  2. Додайте чайну ложку каркаде.

  3. Настоюйте суміш 5 годин.

  4. Процідіть, охолодіть та розбавте водою до 3 літрів.

Отриманим розчином достатньо обприскати помідори двічі: перший раз до цвітіння, другий — після. І все! Фітофтора оминатиме ваші грядки стороною, а на листі не з’явиться й натяку на плями.

Сам блогер зізнається: не знає напевно, чому цей настій працює — можливо, справа у дубильних речовинах чи фітонцидах. Та одне він гарантує: результат вражає навіть досвідчених городників.

