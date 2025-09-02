- Дата публікації
Лавровий лист і один неочікуваний компонент — готовий чудо-засіб для помідорів: потужний захист від фітофтори
Фітофтора — найнебезпечніший ворог томатів. Цей підступний грибок здатний за лічені дні знищити кущі й залишити городника без жодного плоду.
Звичайно, існують хімічні препарати для боротьби з хворобою, але вони шкодять не лише рослинам, а й здоров’ю людини. Саме тому досвідчені господарі дедалі частіше віддають перевагу натуральним засобам захисту.
Експерти розповіли про простий і водночас дієвий рецепт натурального настою проти фітофтори. Його головний секрет — поєднання всім відомих інгредієнтів: лаврового листа та чаю каркаде.
Як приготувати захисний настій:
Залийте 10 лаврових листків літром окропу.
Додайте чайну ложку каркаде.
Настоюйте суміш 5 годин.
Процідіть, охолодіть та розбавте водою до 3 літрів.
Отриманим розчином достатньо обприскати помідори двічі: перший раз до цвітіння, другий — після. І все! Фітофтора оминатиме ваші грядки стороною, а на листі не з’явиться й натяку на плями.
Сам блогер зізнається: не знає напевно, чому цей настій працює — можливо, справа у дубильних речовинах чи фітонцидах. Та одне він гарантує: результат вражає навіть досвідчених городників.