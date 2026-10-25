- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Лавина зі снігу та льоду може накрити долину у Швейцарії: що відомо про загрозу
У Швейцарії 250 тисяч тонн льоду загрожують альпійській долині.
У Швейцарії гігантська брила льоду масою близько 250 тис. тонн повільно сповзає схилом гори Вайсхорн і загрожує долині поблизу села Ранда в кантоні Вале. Свіжий сніг підвищує ризик потужної лавини, яка може складатися з льоду та снігу. Фахівці цілодобово стежать за ситуацією.
Про це повідомляє BILD.
За словами інженера з природних небезпек кантону Вале Норберта Карлена, крижана маса рухається зі швидкістю до 20 сантиметрів на добу. Ще в серпні фахівці зафіксували різке прискорення руху льодовика й підвищили рівень небезпеки до третього з чотирьох можливих.
Особливе занепокоєння викликає сніг, який може накопичитися на плато нижче крижаної брили. Якщо вона обвалиться, то потягне за собою снігові маси. У найгіршому випадку це може спричинити потужну комбіновану лавину, яка пошириться далі й завдасть більшої шкоди, ніж звичайний льодовий обвал.
Водночас експерти вважають найнебезпечніший сценарій малоймовірним. Для його реалізації мають одночасно збігтися дві умови: обвал крижаної брили та надзвичайно високий рівень лавинної небезпеки.
Також зазначається, що крига може відколюватися поступово, а не обрушитися весь одразу.
Нагадаємо, посеред Антарктиди вчені виявили гігантську ополонку. На максимальному етапі площа незамерзлої води взимку становила майже 90 тис. кв км.