Лавина зі снігу та льоду може накрити долину у Швейцарії: що відомо про загрозу

У Швейцарських Альпах рухається брила льоду вагою 250 тисяч тонн / © Bild

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У Швейцарії гігантська брила льоду масою близько 250 тис. тонн повільно сповзає схилом гори Вайсхорн і загрожує долині поблизу села Ранда в кантоні Вале. Свіжий сніг підвищує ризик потужної лавини, яка може складатися з льоду та снігу. Фахівці цілодобово стежать за ситуацією.

Про це повідомляє BILD.

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За словами інженера з природних небезпек кантону Вале Норберта Карлена, крижана маса рухається зі швидкістю до 20 сантиметрів на добу. Ще в серпні фахівці зафіксували різке прискорення руху льодовика й підвищили рівень небезпеки до третього з чотирьох можливих.

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Особливе занепокоєння викликає сніг, який може накопичитися на плато нижче крижаної брили. Якщо вона обвалиться, то потягне за собою снігові маси. У найгіршому випадку це може спричинити потужну комбіновану лавину, яка пошириться далі й завдасть більшої шкоди, ніж звичайний льодовий обвал.

Водночас експерти вважають найнебезпечніший сценарій малоймовірним. Для його реалізації мають одночасно збігтися дві умови: обвал крижаної брили та надзвичайно високий рівень лавинної небезпеки.

Також зазначається, що крига може відколюватися поступово, а не обрушитися весь одразу.

Нагадаємо, посеред Антарктиди вчені виявили гігантську ополонку. На максимальному етапі площа незамерзлої води взимку становила майже 90 тис. кв км.

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