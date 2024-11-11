Лайфгак для чищення посуду від бруду та жиру за допомогою таблетки: розповідаємо, якої

Пригорілі каструлі — це головний біль кожної господині. Що тільки не використовують, щоб почистити каструлі від пригорілості, бруду, жиру. Каструлі замочують, відтирають содою, оцтом, чищать різноманітною хімією. Допомогти в цьому може і таблетка для посудомийних машин. Навіть, якщо у вас не має посудомийної машини, варто купити хоча б одну таблетку, щоб спробувати цей чудовий спосіб.

Як почистити каструлю від бруду та жиру

Таблетку для посудомийних машин можна використовувати двома способами. Для такого способу потрібна саме порошкоподібна таблетка, а не капсули, які наповнені гелем.

Швидкий спосіб. Коли немає часу і каструлю потрібно відмити просто зараз, таблетку використовують як губку — взяти таблетку і зчищати нею бруд із каструлі, відполірувати нею брудні, пригорілі місця. Річ у тому, що у засобі містяться мийні речовини та ферменти, які розчиняють їжу.

Другий спосіб довший за часом. Потрібно налити в пригорілу каструлю воду, закип'ятити її, кинути таблетку і «поварити» її 10-20 хвилин. Коли суміш стане теплою, почистити обгорілості на дні посуду.

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