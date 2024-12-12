Лайфгак, який заощадить ваш час: що робить кулька з алюмінієвої фольги в пральній машині

Виявляється, алюмінієву фольгу можна використовувати не лише на кухні, а й кидати в пральну машину. Навіщо так робити?

Чи можете ви уявити, що витягаєте з пральної машини не лише чисту, але й менш зім'яту білизну? Саме в простих кульках із алюмінієвої фольги і криється основний секрет. Як вони працюють?

Насамперед, кульки з фольги додають у пральну машину через їхній антистатичний ефект. Під час прання тканини труться одна об одну, що створює накопичення статичної електрики. Коли ви пізніше одягаєте одяг після машинки, то він викликає неприємні відчуття, наприклад, сукні "липнуть" до панчіх. Саме з цією проблемою і допоможуть впоратися кульки.

Також їхнє використання допомагає значно заощадити на придбанні спеціальних кондиціонерів для білизни. Фольга відрізняється тим, що пом'якшує тканини, тому після прання весь одяг буде приємним на дотик, навіть, якщо ви не будете використовувати особливі засоби.

Ну а найприємніший ефект від використання алюмінієвих кульок з фольги полягає в тому, що після прання вам доведеться менше часу і сил витрачати на прасування. Через те, що вони створюють додатковий механічний вплив на тканини, останні під час прання трішки розгладжуються. А це означає, коли ви витягнете одяг, він буде менш зім'ятим.

Щоб лайфгак з кульками спрацював, потрібно запам'ятати кілька важливих правил. Насамперед, вони повинні бути розміром з волоський горіх і на одне прання вистачить 3-4 таких кульок. Важливо робити їх міцними, щоб під час прання вони не розвалювалися. Кульки кладуть разом з речами і запускають прання.

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