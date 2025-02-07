Лайфгаки чим почистити куртку, пуховик від блиску та бруду без прання

Пуховики та зимові куртки потребують особливого догляду, адже їхня структура та матеріали роблять часте прання не лише складним, а й дорогим процесом. Через об’ємність і використання утеплювачів такі речі довго сохнуть, а неправильний догляд може призвести до збивання наповнювача, втрати форми та зменшення теплоізоляційних властивостей. Водночас під час носіння куртки неминуче забруднюються – особливо страждають рукава, комір та нижня частина виробу, які найчастіше контактують із руками, волоссям, шарфами та зовнішнім середовищем. Однак, щоб зберегти пуховик у чистоті, не обов’язково щоразу прати його повністю.

Розповідаємо про лафгаки, які допоможуть видаляти забруднення швидко й без зайвих зусиль, продовжуючи термін служби верхнього одягу.

Міцелярна вода

Міцелярна вода, відома своїми очищувальними властивостями в догляді за шкірою, також ефективна для видалення забруднень з тканини. Нанесіть невелику кількість засобу на ватний диск і обережно протріть забруднені ділянки пуховика. Після цього протріть оброблені місця вологою серветкою, щоб видалити залишки засобу.

Суміш крохмалю та солі

Змішайте в рівних пропорціях сіль і крохмаль, додайте трохи води до утворення пасти. Нанесіть отриману суміш на забруднені ділянки пуховика і залиште на 10 хвилин. Після цього обережно зітріть пасту вологою губкою або серветкою.

Нашатирний спирт і перекис водню

Змішайте по одній столовій ложці нашатирного спирту та перекису водню. Змочіть губку в отриманому розчині, нанесіть на забруднені місця і залиште на 5 хвилин. Потім ретельно змийте розчин водою, використовуючи вологу губку або серветку.

Господарське мило

Змочіть забруднені ділянки пуховика водою і натріть їх господарським милом. Залиште на 40 хвилин, після чого зітріть залишки мила вологою серветкою або губкою.

Перекис водню

Розчиніть три столові ложки перекису водню в склянці теплої води. Змочіть ватний диск у розчині, нанесіть на забруднені місця і обережно протріть їх зубною щіткою. Залиште на 20 хвилин, після чого протріть оброблені ділянки вологою серветкою.

Нашатирний спирт і засіб для миття посуду

Змішайте 50 грамів засобу для миття посуду зі столовою ложкою нашатирного спирту. За допомогою губки нанесіть суміш на забруднені місця, обережно потріть і залиште на 30 хвилин. Потім протріть оброблені ділянки вологою губкою або серветкою, щоб видалити залишки розчину.

Використання цих методів дозволить підтримувати чистоту пуховика без необхідності частого повного прання, що допоможе зберегти його зовнішній вигляд і продовжити термін служби.

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