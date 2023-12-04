Лайфгаки, які вас виручать: як швидко просушити взуття, що промокло

Як швидко просушити взуття, яке промокло? Ці лайфгаки точно не раз виручать вас взимку, коли на вулиці лежить мокрий сніг чи йде дощ.

Існують ситуації, коли потрібно дуже швидко висушити взуття, буквально за 5 хвилин. Важливо пам'ятати про певні нюанси. Наприклад, влітку цього не можна робити під прямим сонячним промінням, а взимку — на гарячій батареї. Так ви лише завдасте речам шкоди, яку не відразу можна буде помітити. Єдине взуття, яке ви можете сміливо ставити на сонце — гумове. В усії інших ситуаціях, якщо під руками немає взуттєвої сушарки, доведеться підключити кмітливість.

Як висушити черевики, які промокли: топ-5 способів

Газети

Найвідоміший варіант, яким користувалися ще наші бабусі. Заповність взуття, яке промокло, старими газетами, будь-яким сухим папером. Підійде навіть туалетний папір. Газети помістіть всередину так, щоб взуття не деформувалося. В міру зволоження паперу, міняйте його на сухий.

Сіль

Звичайна сіль допоможе швидко висушити черевики чи кросівки, які промокли. Для цього її попередньо потрібно розігріти на сковороді. Як стверджують експерти в Мережі, які вже спробували цей спосіб, повністю мокре взуття можна висушити за 3-4 години.

Що потрібно зробити? Максимально розігріти сіль на сковороді, потім вставити у кожен черевик шкарпетку так, щоб сіль можна було засипати всередину. Залишити на 30 хвилин, потім прибрати ту сіль, яка вже увібрала вологу, а черевики залишити провітрюватися на кілька годин.

Рис

Чи можна сушити мокре взуття феном? / Фото: Pexels

Він є відмінним абсорбентом, який здатний швидко просушити навіть дуже промокле взуття. Насипте всередину черевиків рис, залиште на 2-3 години. Цей процес можна пришвидшити, якщо попередньо рис розігріти на сухій сковороді.

Ще один варіант використання рису для того, щоб висушити взуття, яке промокло, це насипати крупу на дно будь-якої картонної коробки, а зверху викласти черевики (підошвою догори).

Наповнювач для котячого туалету

Насипте наповнювач у тканинні мішечки, а потім помістіть всередину взуття, яке промокло. Він швидко вбере в себе зайву вологу.

Фен

Багато кого цікавить, чи можна сушити мокре взуття феном? Можна, але лише на режимі холодного обдування. Проте цей процес займе більше часу, ніж всі інші способи, що були описані вище. А ось гарячим повітрям з фена ви тільки пошкодите черевики.

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