Лайфгак для бездоганного вигляду: як розгладити складки на одязі без праски

Звичайний кондиціонер для білизни може замінити праску. Достатньо змішати його з водою у співвідношенні 50/50 та нанести на зім’ятий одяг.

Кондиціонер для білизни треба змішати з водою у пропорції 1:1

Бувають випадки, коли ідеально випрасувана річ миттєво втрачає вигляд, а часу на повторне прасування просто немає. Але, на щастя, є простий лайфгак, який допоможе вам швидко впоратися із цією проблемою.

Про це пише жіночий журнал Storinka.

Для цього потрібний звичайний розпилювач. Налийте в нього приблизно половину склянки чистої води і додайте стільки ж кондиціонера для білизни. Потім добре струсіть розпилювач, щоб змішати рідину.

Рівномірно розпиліть розчин на зім’яті ділянки тканини з обох боків. Після повного висихання волокна розгладяться самі собою, а складки зникнуть без жодних зусиль. Бонусом ви отримаєте приємний аромат свіжості на весь день.

Раніше ми писали про те, як насправді потрібно прасувати речі.

