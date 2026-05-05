- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
Лайфгак для бездоганного вигляду: як розгладити складки на одязі без праски
Звичайний кондиціонер для білизни може замінити праску. Достатньо змішати його з водою у співвідношенні 50/50 та нанести на зім’ятий одяг.
Бувають випадки, коли ідеально випрасувана річ миттєво втрачає вигляд, а часу на повторне прасування просто немає. Але, на щастя, є простий лайфгак, який допоможе вам швидко впоратися із цією проблемою.
Про це пише жіночий журнал Storinka.
Для цього потрібний звичайний розпилювач. Налийте в нього приблизно половину склянки чистої води і додайте стільки ж кондиціонера для білизни. Потім добре струсіть розпилювач, щоб змішати рідину.
Рівномірно розпиліть розчин на зім’яті ділянки тканини з обох боків. Після повного висихання волокна розгладяться самі собою, а складки зникнуть без жодних зусиль. Бонусом ви отримаєте приємний аромат свіжості на весь день.
Раніше ми писали про те, як насправді потрібно прасувати речі.