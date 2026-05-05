Лайфгак для бездоганного вигляду: як розгладити складки на одязі без праски

Кондиціонер для білизни треба змішати з водою у пропорції 1:1 / © Фото з відкритих джерел

Бувають випадки, коли ідеально випрасувана річ миттєво втрачає вигляд, а часу на повторне прасування просто немає. Але, на щастя, є простий лайфгак, який допоможе вам швидко впоратися із цією проблемою.

Для цього потрібний звичайний розпилювач. Налийте в нього приблизно половину склянки чистої води і додайте стільки ж кондиціонера для білизни. Потім добре струсіть розпилювач, щоб змішати рідину.

Рівномірно розпиліть розчин на зім’яті ділянки тканини з обох боків. Після повного висихання волокна розгладяться самі собою, а складки зникнуть без жодних зусиль. Бонусом ви отримаєте приємний аромат свіжості на весь день.

