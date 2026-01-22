Лайфгак для блекауту: українка розповіла, як попрасувати одяг без світла

Праска / © Credits

Через постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та аварійні відключення світла, громадяни змушені адаптуватися до нових умов життя. Дефіцит електроенергії спонукає людей вигадувати нові способи виконання звичних домашніх обов’язків. Цього разу у соціальних мережах набув вірусної популярності метод прасування одягу без використання електричної праски.

Про лайфгак розповіла користувачка Instagram під ніком viktoria_rastobina.

Вона родемонструвала, як можна розгладити речі, маючи під рукою лише металеву каструлю та гарячу воду.

Процес доволі простий та доступний кожному:

Необхідно закип’ятити воду (на газовій плиті або туристичному пальнику). Налити окріп у чисту металеву каструлю. Використовувати гаряче дно посудини як підошву праски, повільно водячи нею по тканині.

На відео авторка експериментує з джинсами. Для кращого ефекту та захисту тканини вона радить вивернути одяг навиворіт. Нагрітий метал ефективно розгладжує складки, повертаючи речам охайний вигляд.

«Мені здається, що навіть якщо буде кінець світу, виживуть лише українці», — прокоментувала авторка ролика.

Відео швидко знайшло відгук серед українців, які оцінили практичність поради. У коментарях користувачі висловлюють захоплення винахідливістю співвітчизників:

«Молодець. Ніколи б не додумалася».

«Українців не перемогти, ми знайдемо вихід із будь-якої ситуації».

Нагадаємо, на тлі холодів МОЗ та лікарі закликають українців дотримуватися правил безпечного зігрівання: одягатися шарами, вживати теплу калорійну їжу, облаштовувати одну «найтеплішу кімнату» в оселі та уникати використання відкритого вогню. Медики також застерігають, що алкоголь не зігріває, а лише підвищує ризик переохолодження й отруєння чадним газом.