Як подовжити термін зберігання продуктів без холодильника / © unsplash.com

Авторка українського кулінарного Instagram-каналу dribka.soli радить використовувати плоскі акумулятори холоду для ефективного збереження продуктів у холодильнику під час тривалих відключень електроенергії. Їх варто розміщувати під швидкопсувними продуктами — так холод триматиметься довше, і їжа залишатиметься свіжою навіть без електрики.

Крім того, фудблогерка рекомендує зберігати в морозильній камері пляшки із замороженою водою. У разі вимкнення світла їх можна перемістити в основне відділення холодильника, що допоможе підтримувати низьку температуру ще декілька годин. За її словами, така проста методика дозволяє максимально продовжити свіжість продуктів і уникнути марних втрат під час тривалих енергопроблем.

Для додаткового ефекту можна комбінувати обидва методи: акумулятори холоду класти під продукти, а заморожені пляшки розташовувати навколо них. Це створює “холодну подушку”, яка уповільнює нагрівання холодильника і допомагає зберегти їжу навіть протягом доби без електрики.