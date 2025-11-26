- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Лайфгак для холодильника: як зберегти продукти під час тривалого вимкнення світла, щоб вони не зіпсувались — покладіть одну річ
Як зберегти холод у холодильнику під час тривалих відключень електроенергії через масовані удари по енергетичній інфраструктурі України.
Авторка українського кулінарного Instagram-каналу dribka.soli радить використовувати плоскі акумулятори холоду для ефективного збереження продуктів у холодильнику під час тривалих відключень електроенергії. Їх варто розміщувати під швидкопсувними продуктами — так холод триматиметься довше, і їжа залишатиметься свіжою навіть без електрики.
Крім того, фудблогерка рекомендує зберігати в морозильній камері пляшки із замороженою водою. У разі вимкнення світла їх можна перемістити в основне відділення холодильника, що допоможе підтримувати низьку температуру ще декілька годин. За її словами, така проста методика дозволяє максимально продовжити свіжість продуктів і уникнути марних втрат під час тривалих енергопроблем.
Для додаткового ефекту можна комбінувати обидва методи: акумулятори холоду класти під продукти, а заморожені пляшки розташовувати навколо них. Це створює “холодну подушку”, яка уповільнює нагрівання холодильника і допомагає зберегти їжу навіть протягом доби без електрики.