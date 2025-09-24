Лайфгак для миття вікон: чим їх потрібно натерти, щоб не було розводів, а дощ не залишав слідів

Як помити вікна

Господині знають, що часто після миття вікон, ретельного очищення та ідеального сяйва перший же дощ зводить усі зусилля нанівець, залишаючи на склі неприємні розводи та брудні краплі. Тож як досягти того, щоб вікна залишалися кришталево чистими якомога довше? Досвідчені господині та експерти з прибирання діляться цікавими лайфгаками.

Як помити вікна без розводів

Навіть після бездоганного миття і сушіння вікна залишаються вразливими до дощу та пилу. Саме тут на допомогу приходить несподіваний засіб — зубна паста.

За порадою досвідчених господинь цей простий трюк дозволить вашим вікнам залишатися чистими набагато довше, навіть після зливи. Ось як це працює.

Спочатку ретельно помийте вікна вашим звичним засобом для миття скла, дотримуючись усіх рекомендацій щодо сушіння. Вікна мають бути ідеально чистими та сухими.

Після того, як вікна повністю висохли, візьміть невелику кількість звичайної білої зубної пасти (без кольорових смужок чи абразивних часток) і нанесіть її тонким шаром на зовнішній бік скла. Це не означає покрити все вікно товстим шаром, достатньо кількох горошин, які потім потрібно буде розтерти.

За допомогою чистої сухої мікрофібрової серветки або м’якої ганчірки (яка не залишає ворсинок) ретельно розітріть зубну пасту по всій поверхні зовнішнього скла, доки не позбудетеся видимих розводів. Поліруйте, доки скло не стане абсолютно прозорим.

Коли піде дощ, ви помітите дивовижний ефект: вода не затримуватиметься на склі краплями, які залишають розводи. Замість цього вона стікатиме рівномірними потоками, не залишаючи слідів. Скло залишатиметься прозорим, ніби щойно вимитим.

Чому це працює? Вважається, що компоненти, які містяться в зубній пасті, створюють на поверхні скла тонкий гідрофобний шар. Він відштовхує воду, не даючи їй затримуватися та утворювати розводи, а також може перешкоджати прилипанню дрібних частинок пилу та бруду. Власне, зубна паста діє як недорогий аналог спеціальних водовідштовхувальних покриттів для скла.