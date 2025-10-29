ТСН у соціальних мережах

Лайфгак для раковини: заливаєте гарячий розчин — і за 20 хвилин засмічення зникає, без запаху і витрат на сантехніка

Засмічення у раковині — завжди неприємна несподіванка, яка трапляється в найневідповідніший момент: коли ви поспішаєте на роботу або чекаєте на гостей.

Тетяна Мележик
Як прибрати сильне засмічення за 20 хвилин

Як прибрати сильне засмічення за 20 хвилин / © unsplash.com

Як діяти швидко і без паніки? Чи доведеться викликати сантехніка та витрачати гроші? Насправді є більш економний і ефективний спосіб, про який знають експерти з прибирання.

Все, що знадобиться, — звичайний пральний порошок. Дотримуйтесь цього простого алгоритму:

  1. Налийте у каструлю 2–3 літри води.

  2. Додайте склянку будь-якого прального порошку.

  3. Розігрійте суміш до 60 °C.

  4. Вилийте розчин у злив.

Залиште на 10–20 хвилин, після чого промийте трубу проточною водою.

І все! Засмічення миттєво зникне, немов корок від шампанського, прокинувшись і “вилетівши” в каналізацію за кілька хвилин. І вам не доведеться витрачатися на сантехніка.

