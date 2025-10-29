- Дата публікації
Лайфгак для раковини: заливаєте гарячий розчин — і за 20 хвилин засмічення зникає, без запаху і витрат на сантехніка
Засмічення у раковині — завжди неприємна несподіванка, яка трапляється в найневідповідніший момент: коли ви поспішаєте на роботу або чекаєте на гостей.
Як діяти швидко і без паніки? Чи доведеться викликати сантехніка та витрачати гроші? Насправді є більш економний і ефективний спосіб, про який знають експерти з прибирання.
Все, що знадобиться, — звичайний пральний порошок. Дотримуйтесь цього простого алгоритму:
Налийте у каструлю 2–3 літри води.
Додайте склянку будь-якого прального порошку.
Розігрійте суміш до 60 °C.
Вилийте розчин у злив.
Залиште на 10–20 хвилин, після чого промийте трубу проточною водою.
І все! Засмічення миттєво зникне, немов корок від шампанського, прокинувшись і “вилетівши” в каналізацію за кілька хвилин. І вам не доведеться витрачатися на сантехніка.