Лайфгак, який допоможе швидко заснути

Як швидко заснути

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Якщо ви годинами крутитеся в ліжку і не можете заснути, вирішення проблеми може виявитися дуже незвичним. Останнім часом усе більшої популярності набуває так званий «метод тарганів» — проста тілесна практика, яка допомагає організму швидко налаштуватися на відпочинок. Попри дивну назву, ця техніка має під собою цілком логічне фізіологічне пояснення.

Суть методу надзвичайно проста, потрібно лягти на спину, підняти руки та ноги вгору і почати активно ними трясти протягом приблизно 30 секунд безпосередньо перед сном. З боку це справді нагадує таргана, який перевернувся на спину, проте саме такі рухи запускають важливі процеси в організмі.

Чому цей метод ефективний

Увечері, коли тіло готується до відпочинку, наша внутрішня температура природним чином починає знижуватися. Саме тому сонологи рекомендують підтримувати у спальні прохолоду — оптимально до 19 градусів Цельсія.

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Для того щоб охолодитися, організм повинен вивести зайве тепло назовні. Робить він це через кінцівки — долоні та стопи діють як природні радіатори. Чим краще розширені судини в руках і ногах і чим активніший там кровообіг, тим швидше тіло віддає тепло і знижує внутрішню температуру, сигналізуючи мозку про готовність до сну.

Ще наприкінці 1990-х років наукові дослідження підтвердили, що швидкість засинання безпосередньо пов’язана з температурою ніг, а не лише з рівнем мелатоніну чи загальним відчуттям втоми. Теплі кінцівки — це запорука швидкого засинання. Струшування рук і ніг за японським методом якраз і допомагає миттєво розігнати кров, зігріти кінцівки та розслабити м’язи.

Звідки взялася ця техніка

Ця вправа не є сучасним вигадкою з соцмереж. Вона походить із системи оздоровлення Ніші, яку створив японський інженер та майстер айкідо Кацузо Ніші ще у першій половині минулого століття. Хоча деякі елементи його системи не мають глибокого наукового підтвердження, сам принцип покращення кровообігу та стимуляції природного охолодження тіла повністю відповідає висновкам сучасних дослідників сну.

Інші способи з аналогічним ефектом

Якщо «метод тарганів» здається вам занадто екстравагантним, можна скористатися іншими вечірніми практиками, які працюють за тим самим принципом терморегуляції:

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Гарячий душ або ванна перед сном. Хоча це звучить парадоксально, гаряча вода розширює судини, і після виходу з ванної кімнати тіло починає стрімко втрачати тепло, що запускає процес засинання. Схожий ефект використовують мешканці пустель, які рятуються від спеки гарячим чаєм.

Теплі шкарпетки. Одягання шкарпеток на ніч зігріває стопи, розширює судини та допомагає організму ефективно перерозподілити тепло.

Спробуйте додати легке тридцятисекундне струшування кінцівок до свого вечірнього ритуалу. Цей простий фізіологічний трюк може стати вашим безкоштовним та безпечним засобом проти безсоння.

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