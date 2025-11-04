Лайфгак, який поверне орхідеям пишне цвітіння

Орхідея / © Pixabay

Орхідеї вважаються вибагливими рослинами. Через неправильний догляд або брак поживних речовин вони можуть втрачати свій зовнішній вигляд або зовсім не цвісти.

Як примусити квітнути рослину — читайте нижче.

Часто квітку розміщують в маленькому горщику — це основна помилка. Для отримання стрілки з квітами необхідні калій, фосфор і магній.

Орхідея любить воду. Активно поливайте землю не менше 3 разів на тиждень. Робити це необхідно виключно в теплу пору року. Взимку заборонено активно поливати рослину. Ідеально якщо вода буде кімнатної температури. Використовуйте очищену воду, бажано кип’ячену. Якщо ви бачите вологу на коренях, рослина немає необхідності поливу. Регулярний надлишок вологи призведе до загнивання кореневої системи.

Як домогтися цвітіння орхідеї

Досвідчені садівники знають простий секрет, який допоможе стимулювати цвітіння та повернути рослині здоров’я. Усе, що вам знадобиться, — це лимон і вода. Лимонний сік корисний для орхідей, оскільки кислота знижує лужність води та бореться з пліснявою та бактеріями.

Рекомендують додати 1 столову ложку лимонного соку до 500 мл води кімнатної температури й перемішати. Потім обережно протерти розчином листя з обох боків.

Враховуйте, що деякі рослини не цвітуть, поки їм не виповниться три роки.

