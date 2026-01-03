- Дата публікації
Лайфгак від шефа: як розігріти їжу без електрики і не зіпсувати смак
Після численних ударів по енергетичній інфраструктурі України відключення світла стали звичною справою. Через це популярні кулінари почали ділитися з шанувальниками простими рецептами та лайфгаками: як приготувати швидку їжу без зайвого клопоту та спеціального обладнання.
Так, шеф‑кухар Євгеній Добровольський поділився практичним способом підігріти страви навіть під час блекауту. Про це він написав у своєму дописі в соціальних мережах.
За порадою Євгенія, усе дуже просто: на газову плиту ставимо сковорідку, всередину кладемо кришку як підставку та наливаємо трохи води, щоб вона покривала дно. На кришку ставимо тарілку з їжею і накриваємо сковорідку ще однією кришкою. Через деякий час вода нагрівається, починає випаровуватися і рівномірно підігріває їжу.
Коли вода закипає, пара нагріває тарілку з усіма стравами, створюючи ефект, схожий на мікрохвильову піч. Щоб їжа довше залишалася теплою, можна використовувати алюмінієву фольгу, рушники, термоси або ізольовані контейнери. Також підігрівати страви допомагають мультиварка в режимі Keep Warm, розігріта духовка, водяна баня або навіть невеликі чайні свічки для підігріву води.