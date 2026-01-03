ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

Лайфгак від шефа: як розігріти їжу без електрики і не зіпсувати смак

Після численних ударів по енергетичній інфраструктурі України відключення світла стали звичною справою. Через це популярні кулінари почали ділитися з шанувальниками простими рецептами та лайфгаками: як приготувати швидку їжу без зайвого клопоту та спеціального обладнання.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як підігріти їжу без світла

Як підігріти їжу без світла / © pexels.com

Так, шеф‑кухар Євгеній Добровольський поділився практичним способом підігріти страви навіть під час блекауту. Про це він написав у своєму дописі в соціальних мережах.

За порадою Євгенія, усе дуже просто: на газову плиту ставимо сковорідку, всередину кладемо кришку як підставку та наливаємо трохи води, щоб вона покривала дно. На кришку ставимо тарілку з їжею і накриваємо сковорідку ще однією кришкою. Через деякий час вода нагрівається, починає випаровуватися і рівномірно підігріває їжу.

Коли вода закипає, пара нагріває тарілку з усіма стравами, створюючи ефект, схожий на мікрохвильову піч. Щоб їжа довше залишалася теплою, можна використовувати алюмінієву фольгу, рушники, термоси або ізольовані контейнери. Також підігрівати страви допомагають мультиварка в режимі Keep Warm, розігріта духовка, водяна баня або навіть невеликі чайні свічки для підігріву води.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie