Лайфгак як почистити витяжку над плитою без спеціальних засобів

Як помити витяжку

Щоб підтримувати кухонну витяжку в ідеальному стані, не обов’язково купувати дорогі очищувачі. Існує максимально екологічний та ефективний метод, який часто використовують на професійних кухнях, де важливо швидко видалити застарілий наліт без застосування хімії.

Як почистити витяжку від жиру

Повернути кухонній витяжці чистоту можна без зайвих зусиль та витрат, скориставшись простим методом очищення парою. Весь процес базується на здатності високої температури руйнувати структуру застиглого жиру, перетворюючи його на рідку субстанцію, що легко змивається.

Для початку необхідно підготувати широку каструлю або глибоке деко, наповнити водою та довести на плиті до активного кипіння. Важливо дочекатися моменту, коли почне виділятися густа та інтенсивна пара, адже саме вона є головним інструментом очищення.

Зняті з витяжки металеві решітки потрібно потримати безпосередньо над джерелом пари протягом 10-25 хвилин. Під час цієї термічної обробки липкий наліт, який зазвичай вимагає тривалого тертя, починає розм’якшуватися та стікати з поверхні. Оскільки пара проникає навіть у найдрібніші отвори сітки, вона ефективно виштовхує бруд ізсередини фільтра.

Після завершення розпарювання залишки розплавленого жиру видаляються за допомогою звичайної вологої губки.

Переваги методу

На відміну від соди чи агресивних лужних гелів, водяна пара не пошкоджує метал і не призводить до потемніння алюмінію. Крім того, цей спосіб повністю усуває проблему сторонніх запахів — на вашій кухні залишається лише чисте повітря без шлейфу побутової хімії, яка може впливати на смак страв.

Для досягнення найкращого результату варто пам’ятати, що регулярне чищення парою (раз на 2–3 тижні) запобігає утворенню щільної жирової кірки. Це дозволяє витяжці працювати на повну потужність, зберігаючи нормальну тягу та не перевантажуючи мотор.

Метод ідеально підходить для всіх типів металевих фільтрів — як сталевих, так і алюмінієвих. Ви повністю уникаєте ризику алергічних реакцій на хімічні випари, що особливо важливо для домівок, де є діти або люди з чутливим диханням.

Завдяки простоті та відсутності витрат, цей спосіб стає найбільш раціональним рішенням для підтримки гігієни на сучасній кухні. Якщо фільтр не чистився дуже давно, процедуру можна повторити двічі для повного оновлення металу.