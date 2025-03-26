Лазарева субота 2025 року: дата, що це за важлива подія, традиції, що не можна робити

За сім днів до Великодня християни святкують Лазареву суботу – особливий день у церковному календарі. ТСН.ua розповідає про значення цього свята, його традиції та обмеження, а також нагадує, коли воно припадає 2025 року.

Лазарева субота не має фіксованої дати, оскільки прив’язана до Великодня. Щороку вона припадає на суботу шостого тижня Великого посту – напередодні Вербної неділі.

2025 року православні християни дотримуватимуться Великого посту від 3 березня до 19 квітня, тож Лазарева субота припаде на 12 квітня.

Лазарева субота: історія свята

Цей день названо на честь Лазаря, близького друга Ісуса, якого він, за Євангельськими переказами, воскресив із мертвих.

Лазар мешкав у Віфанії – селі неподалік Єрусалима, де Ісус часто бував у гостях у нього та його сестер. Одного разу Лазар тяжко захворів. Дізнавшись про це, Ісус поспішив до нього, але прибув занадто пізно – Лазар помер ще за чотири дні до його приходу.

Тоді Христос підійшов до печери, де поховали друга, віддав наказ відсунути камінь, що закривав вхід, і виголосив: «Лазарю, вийди!» – і сталося диво: померлий вийшов живим.

Ця подія трапилася в суботу, яку згодом назвали Лазаревою.

Після свого воскресіння Лазар прожив ще три десятиліття і навіть став єпископом на Кіпрі. Чутка про це диво швидко розійшлася, і коли Ісус урочисто в’їжджав до Єрусалима у Вербну неділю, люди зустрічали його з пошаною.

Історія воскресіння Лазаря є символом надії для християн, адже вона втілює віру у спасіння та життя після смерті.

Чого слід уникати у Лазареву суботу

Лазарева субота входить до періоду Великого посту, тому на неї поширюються всі звичні обмеження, а також правила, характерні для великих церковних свят.

Цього дня не варто:

виконувати важку фізичну роботу;

займатися прибиранням, пранням або миттям вікон і підлоги;

шити, вишивати, плести чи займатися іншими рукодільними справами;

сваритися, лихословити, ображати інших;

організовувати гучні розваги чи застілля.

Цього дня для тих, хто дотримується посту, діють загальні обмеження Великого посту. Заборонено вживати:

м’ясні продукти;

молочні вироби;

яйця.

Однак у Лазареву суботу дозволяється трохи послабити пісний раціон. Цього дня можна:

їсти гарячі страви з рослинною олією;

вживати рибу та ікру;

дозволити собі трохи вина.

Вірянам слід відвідати церкву, помолитися та підготувати вербові гілки для святкування Вербної неділі, яка відбудеться наступного дня. Це свято символізує Вхід Господній до Єрусалиму.

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