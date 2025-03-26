Лазарева субота 2025 року: дата, що це за важлива подія, традиції, що не можна робити

За сім днів до Великодня християни святкують Лазареву суботу – особливий день у церковному календарі. ТСН.ua розповідає про значення цього свята, його традиції та обмеження, а також нагадує, коли воно припадає 2025 року.
Лазарева субота не має фіксованої дати, оскільки прив’язана до Великодня. Щороку вона припадає на суботу шостого тижня Великого посту – напередодні Вербної неділі.
2025 року православні християни дотримуватимуться Великого посту від 3 березня до 19 квітня, тож Лазарева субота припаде на 12 квітня.
Лазарева субота: історія свята
Цей день названо на честь Лазаря, близького друга Ісуса, якого він, за Євангельськими переказами, воскресив із мертвих.
Лазар мешкав у Віфанії – селі неподалік Єрусалима, де Ісус часто бував у гостях у нього та його сестер. Одного разу Лазар тяжко захворів. Дізнавшись про це, Ісус поспішив до нього, але прибув занадто пізно – Лазар помер ще за чотири дні до його приходу.
Тоді Христос підійшов до печери, де поховали друга, віддав наказ відсунути камінь, що закривав вхід, і виголосив: «Лазарю, вийди!» – і сталося диво: померлий вийшов живим.
Ця подія трапилася в суботу, яку згодом назвали Лазаревою.
Після свого воскресіння Лазар прожив ще три десятиліття і навіть став єпископом на Кіпрі. Чутка про це диво швидко розійшлася, і коли Ісус урочисто в’їжджав до Єрусалима у Вербну неділю, люди зустрічали його з пошаною.
Історія воскресіння Лазаря є символом надії для християн, адже вона втілює віру у спасіння та життя після смерті.
Чого слід уникати у Лазареву суботу
Лазарева субота входить до періоду Великого посту, тому на неї поширюються всі звичні обмеження, а також правила, характерні для великих церковних свят.
Цього дня не варто:
- виконувати важку фізичну роботу;
- займатися прибиранням, пранням або миттям вікон і підлоги;
- шити, вишивати, плести чи займатися іншими рукодільними справами;
- сваритися, лихословити, ображати інших;
- організовувати гучні розваги чи застілля.
Цього дня для тих, хто дотримується посту, діють загальні обмеження Великого посту. Заборонено вживати:
- м’ясні продукти;
- молочні вироби;
- яйця.
Однак у Лазареву суботу дозволяється трохи послабити пісний раціон. Цього дня можна:
- їсти гарячі страви з рослинною олією;
- вживати рибу та ікру;
- дозволити собі трохи вина.
Вірянам слід відвідати церкву, помолитися та підготувати вербові гілки для святкування Вербної неділі, яка відбудеться наступного дня. Це свято символізує Вхід Господній до Єрусалиму.
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