Лазарева субота 2026 року: точна дата, традиції та секрети святкування, які не можна пропустити

Дата Лазаревої суботи 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Свято щороку припадає на іншу дату, адже воно прив’язане до святкування Великодня. Це завжди субота шостого тижня Великого посту, безпосередньо перед Вербною неділею. 2026 року це буде 4 квітня.

Цього дня віряни згадують чудо воскресіння праведного Лазаря, якого Ісус Христос повернув до життя на четвертий день після смерті. В Лазареву суботу важливо відвідати храм, налаштуватися на духовне очищення, помолитися за здоров’я близьких та освятити вербові гілочки.

Лазарева субота: історія свята

Історія цього дня почалася в Віфанії. Саме тут жив Лазар, який був близьким другом Ісуса Христа. Коли Спаситель дізнався про його смерть, то пішов до гробниці на четвертий день, де воскресив чоловіка на очах кількох свідків. Це диво стало останнім важливим знаком перед входом Сина Божого до Єрусалиму і початком Його Страсного шляху.

Для вірян воскресіння Лазаря — це дуже важлива подія, яка показує, що для Господа немає нічого неможливого, а смерть є лише тимчасовим сном перед вічністю. Цього дня зазвичай послаблюються правила Великого посту, а богослужіння наповненні радістю та світлом. Священники прикрашають храми зеленню і одягають яскраві облачення. Парафіяни обов’язково приносять гілочки верби, щоб освятити їх перед Вербною неділею.

Народні традиції Лазаревої суботи

Строгий піст цього дня трохи розвантажується, адже Церква дозволяє додати до раціону рибну ікру, як символ воскресіння і нового життя. Господині раніше часто готували пісні млинці з гречаного борошна і «лазарчики» — невеликі хлібці в формі людини. На стіл обов’язково ставили овочеві салати, каші, бобові страви з олією.

Щоб відчути духовну глибину свята, віряни відвідують ранкову літургію, сповідь та причастя, під час якої освячують гілочки верби. Не прийнято цього дня влаштовувати гучні розваги, гуляння, святкування.

Також віряни уникають важкої фізичної праці, не лихословлять і не сваряться, не проводять вінчання і не шкодять живим істотам. Головне цього дня — це внутрішня тиша, слухання голосу Бога та духовне очищення. День дарує енергію для завершення Великого посту та підготовки до Великодня, допомагає зміцнити віру та наповнити серце спокоєм.