Лазер, пінцет чи віск: які методи видалення волосся вдома назвали найкращими

Видалення волосся / © Credits

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Домашні засоби для видалення волосся стають дедалі популярнішими, а сучасні пристрої вже можуть конкурувати з деякими салонними процедурами. Щоб з’ясувати, які методи є найефективнішими, оглядачі протягом кількох місяців тестували різні варіанти — від лазерних та IPL-пристроїв до воскової депіляції, електробритв і пінцетів.

Про це повідомило видання Daily mail.

Під час тестування кожен засіб використовували як частину звичайного догляду вдома та під час подорожей. Фахівці оцінювали ефективність видалення волосся, комфорт використання, рівень чутливості шкіри, зручність для початківців, а також портативність, якість виконання та загальну цінність продуктів.

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Для лазерних та IPL-пристроїв тестування тривало кілька місяців. Їх використовували через певні проміжки часу, щоб відстежити зміни у відростанні волосся. Також експерти перевіряли, як такі пристрої працюють на різних ділянках тіла.

За результатами огляду, лазерні та IPL-технології назвали найкращим варіантом для тих, хто прагне довгострокового зменшення кількості волосся. Водночас автори наголошують, що такі пристрої потребують регулярного використання та підходять не для всіх поєднань тону шкіри й кольору волосся.

До списку рекомендованих методів також увійшла воскова депіляція. Під час тестування експерти перевіряли як набори зі смужками, так і віск без смужок. Вони відзначили, що результат багато в чому залежить від правильного нанесення воску та наявності практики. Водночас у матеріалі зазначається, що сучасні набори для домашнього використання дають змогу виконувати процедуру без відвідування салону.

Окремо фахівці оцінили електробритви. Їх перевіряли на зручність використання, очищення та транспортування. Такі пристрої назвали практичним варіантом для швидкого догляду, особливо під час поїздок.

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До рейтингу також увійшли пінцети, які тестували на здатність захоплювати короткі, тонкі та поодинокі волоски. Під час оцінювання враховували точність роботи, зручність хвату та якість виготовлення.

За підсумками тестування автори огляду дійшли висновку, що лазерні та IPL-пристрої найбільше підходять для довгострокового зменшення волосся, воскова депіляція залишається популярним способом домашнього догляду, а бритви та пінцети є зручними інструментами для швидкого видалення волосся та корекції окремих ділянок.

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