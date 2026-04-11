"Ледачий" спосіб висаджування картоплі граблями без оранки: як отримати високий урожай без перекопування землі

Як садити картоплю без перекопування / © unsplash.com

Навесні ґрунт не перекопують. Спочатку натягують шнур, щоб сформувати рівні ряди. Уздовж розмітки викладають пророщену та позеленілу насіннєву картоплю, дотримуючись відстані приблизно 20–25 см між бульбами.

Після цього за допомогою металевих граблів або широкої сапки землю нагортають на посаджені бульби спочатку з одного боку, потім з іншого. У результаті формується гребінь заввишки близько 35 см і шириною біля основи приблизно 50 см. Міжряддя залишають по 90–100 см, щоб мати достатньо ґрунту для подальшого підгортання.

Упродовж літа картоплю ще 2–3 рази підгортають — просто нагортаючи землю з основи гребенів угору. Одночасно таким способом ефективно знищуються бур’яни.

Фахівці виділяють кілька ключових переваг вирощування картоплі в гребенях:

Захист від заморозків. Завдяки особливій формі гребенів сходи з’являються дещо пізніше, що знижує ризик пошкодження весняними похолоданнями. Швидший розвиток рослин. Коренева система краще прогрівається, що стимулює активне зростання. Вища врожайність. Навіть у посушливі сезони врожайність перевищує показники традиційного способу. Економія зусиль. Під час підгортання одночасно знищуються бур’яни, що скорочує обсяг робіт. Зручне збирання врожаю. Ґрунт у гребенях залишається пухким, тому молоді бульби можна діставати вручну, не пошкоджуючи основний урожай. До того ж картопля залишається цілою, без порізів від лопати.

Восени міжряддя заповнюють доступною органікою — скошеною травою, листям та рослинними рештками. Навесні гребені зміщують приблизно на 45–50 см, і посадку повторюють на тому ж місці. Органічні рештки поступово покращують структуру ґрунту, роблячи його більш пухким, тож весняного перекопування вже не потребується.

За словами професіоналів, така технологія особливо підходить тим, хто прагне значно полегшити працю на городі та водночас отримувати стабільно високий результат.