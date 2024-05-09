Легендарний метод "три ложки" допоможе відчистити до блиску старі сковорідки, витяжку й духовку

Боротьба із застарілим жиром, брудом та нальотом на різних поверхнях, сантехніці та посуді буває вкрай виснажливою. І найдорожчі засоби не завжди можуть впоратися з цією халепою. Втім, кмітливі господині знають, як приготувати засіб для чищення, щоб кухня і ванна сяяли чистотою. Розповідаємо, як за допомогою методу "три ложки" позбутися жиру, нальоту й застарілого бруду з різних поверхонь і посуду.

Як відчистити застарілий бруд, жир і вапняний наліт за допомогою методу "три ложки"

Спочатку треба приготувати засіб, який складається лише з трьох інгредієнтів. Він на відмінно упорається не лише з брудом на кухні, а й допоможе навести ідеальну чистоту у ванній кімнаті. Для цього знадобиться харчова сода, оцет і будь-який засіб для миття посуду. Така суміш здатна не лише видалити самий застарілий бруд, а й убити всі мікроби. Візьміть по одній столовій ложці вказаних складників і все добре перемішайте. Замість оцту можна додати столову ложку перекису водню, це не вплине на результат.

Нанесіть приготований засіб для чищення на всі поверхні, де є бруд, застарілий жир чи вапняний наліт, залиште на 15-20 хвилин. Коли засіб відпрацює, ретельно змийте водою. Таким способом можна чистити сковорідки, каструлі, витяжку, духовку, крани, ванну та унітаз. Він абсолютно безпечний, тому не шкодитиме поверхні. А після його застосування все сяятиме чистотою, як нове.

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