Легендарна стрижка "фоб" знову в моді: омолоджує й надає волоссю екстраординарного об’єму

Найкраща омолоджувальна стрижка 2026 / © www.freepik.com/free-photo

Світ моди циклічний: те, що було популярним десятки років тому, знову повертається на подіуми та в повсякденні образи. Одним із таких яскравих повернень стала легендарна стрижка «фоб». Вона знову привертає увагу стилістів і жінок, які шукають зачіску з ефектом омолодження та природного об’єму без складного укладання.

Що таке стрижка «фоб»

Найкраща омолоджувальна стрижка 2026 / © Mixnews

Фоб — це багатошарова стрижка середньої довжини із м’якими переходами та об’ємною верхньою частиною. Її головна особливість — створення легкої, рухливої форми, яка не має важкого із застиглого вигляду.

На відміну від класичного каре чи рівного зрізу, фоб додає волоссю динаміки та природної легкості.

Чому ця стрижка омолоджує

Ефект омолодження досягається завдяки кільком факторам. По-перше, об’єм біля верхівки візуально підтягує риси обличчя. По-друге, м’які шари навколо обличчя приховують вікові зміни та додають свіжості образу.

Крім того, легка недбалість стрижки створює сучасний і невимушений вигляд, який автоматично знімає декілька років.

Які переваги стрижки «фоб»

Найкраща омолоджувальна стрижка 2026 / © Mixnews

Головна перевага цієї зачіски — універсальність. Вона підходить як для тонкого, так і для густого волосся.

Для тонкого волосся «фоб» створює візуальний об’єм, а для густого — полегшує масу і робить форму більш керованою.

Ще один плюс — мінімальні вимоги до укладки. Достатньо легкої сушки феном або природного висихання, щоб зачіска мала стильний вигляд.

Стрижка підходить для всіх типів обличчя, особливо ідеальна для овального, квадратного та видовженого. Вона допомагає збалансувати риси та зробити їх більш м’якими. Також «фоб» часто рекомендують жінкам, які хочуть змінити образ без радикально короткого волосся.