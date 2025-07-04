Легендарна стрижка з 90-х знову в моді: стильна зачіска, яка пасує абсолютно всім жінкам

Яка найпопулярніша стрижка влітку 2025 / © www.freepik.com/free-photo

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Йдеться про стильну біксі, яка гармонійно поєднує у собі риси зухвалої піксі та елегантного бобу. Цю стрижку вибирають модниці всього світу, адже вона універсальна, гарно тримає форму і підкреслює природну красу. Про це пише ресурс novyny.live.

Що таке біксі і чому вона знову на піку шаленої популярності

Яка найпопулярніша стрижка влітку 2025 / © Freepik

Біксі — це не просто стрижка, а вдале поєднання текстури, руху та стилю. Вона створює ефект недбалості, ніби волосся щойно відросло після короткої стрижки. Саме ця природна і напрочуд легка форма робить її ультрамодною.

Основні переваги біксі:

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Яка найпопулярніша стрижка влітку 2025 / © Instagram

пасує як молодим дівчатам, так і жінкам зрілого віку;

її можна робити на різні типи волосся — пряме, хвилясте, густе чи тонке;

дозволяє експериментувати зі стилізацією — гладкий варіант, текстурована недбалість або ретро-хвиля;

має свіжий і доглянутий вигляд навіть через кілька місяців.

Чому біксі ідеально підходить саме для літа

Яка найпопулярніша стрижка влітку 2025 / © Mixnews

У спекотну пору року хочеться мінімум зусиль і максимум стилю. І тут зачіска стає незамінним інструментом, який з легкістю вирішує ці завдання.

Прохолода і комфорт. Коротка довжина дозволяє волоссю рухатися, тому воно не прилипає до шиї.

Не потребує укладання. Достатньо збити пасма руками — і ваша бездоганна зачіска готова.

Завжди актуальна. Ця стрижка перейшла до розряду класичних, тому ніколи не вийде з моди.