Легендарні парфуми 2000-х знову в моді: які аромати повертаються цього року

Парфуми. / © Pexels

Реклама

Чим солодший аромат, тим краще — таким було негласне гасло 2000-х. Найвідоміші парфуми цієї епохи переважно солодкі, фруктові, квіткові. Привабливі флакони та грайливі деталі — ідеально відповідають тій ері.

Які парфуми з 2000-х повернуться у моду 2026-го, розповіли вeauty-експерти виданню VOGUE Germany.

«Coco Mademoiselle» Chanel

Coco Mademoiselle — це аромат, що підкорив покоління 2000-х році. У ньому було поєднання свіжих цитрусових верхніх нот, квіткових серцевих нот та теплої ванільно-пачулієвої бази. Парфум поєднує елегантність та енергію водночас, а тому став візитівкою багатьох молодих жінок.

Реклама

Ноти: апельсин, мандарин, бергамот, жасмин, мімоза, пачулі, ваніль, ветивер, боби тонка.

«Flowerbomb» Viktor & Rolf

Flowerbomb був квітковим вибухом у флаконі, що одразу привертав увагу. Ці парфуми — як букет свіжих квітів, який розкривається на шкірі. Для багатьох жінок він став ароматом для виходу та таким собі запрошенням насолоджуватися життям.

Ноти: бергамот, орхідея, жасмин, троянда, фрезія, пачулі, мускус, ваніль.

«Daisy» Marc Jacobs

Daisy — аромат з легким відтінком грайливої. У ньому — ноти лісових ягід та грейпфрута, що поєднані з фіалкою та жасмином. Це надає аромату характерного квітково-фруктового почерку. Полонив не лише аромат, а й флакон — культовий дизайн з ромашками на кришці.

Реклама

Ноти: лист фіалки, червоний грейпфрут, гарденія, жасмин, мускус, біла деревина, ваніль.

«Alien» Mugler

Жасмин самбак, тепле кашемірове дерево та білий бурштин створюють квітково-солодкий аромат. Глибокий фіолетовий флакон, який нагадує дорогоцінний камінь, підсилює враження, що цей аромат призначений не лише для носіння, а й для враження від нього.

Ноти: мандарин, жасмин самбак, амбра, кашемірове дерево

«Flower» Kenzo

Flower привернув увагу своїм квітково-пудровим ароматом. Перше розпилення пахло фруктовим коктейлем з лічі, імбиром та мандарином, а білий мускус та ваніль дарували тепло — разом із досить несподіваним інгредієнтом: ладаном.

Реклама

Ноти: троянда, глід, чорна смородина, мандарин, фіалка, жасмин, ваніль, білий мускус і ладан.

«The One» Dolce & Gabbana

The One був особливо популярним як елегантний парфум для побачення, завдяки своєму теплому, але ніжному аромату. Базові ноти ванілі, амбри та сливи забезпечили йому популярність протягом останніх 20 років.

Ноти: персик, лічі, мандарин, бергамот, лілія, слива, жасмин, конвалія, ваніль, амбра, мускус.

