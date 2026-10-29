Легінси повернулися в тренди: як носити їх восени-2026, щоб мати дорогий вигляд

Легінси. / © pixabay.com

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Легінси знову опинилися серед головних модних трендів осені-2926. На подіумах їх представили в різних варіантах: від класичних чорних моделей до шкіряних і вкорочених капрі. Дизайнери пропонують поєднувати їх не лише зі спортивним одягом, а й з елегантними пальтами, блузами, трикотажем і взуттям на підборах.

З яким одягом поєднувати легінси — розповіли експерти VOGUE Germany.

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З настанням холодів ця річ знову стає актуальною завдяки комфорту й універсальності. Легінси легко адаптувати до різних стилів — від повсякденного до вечірнього.

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Balenciaga, Hermès, Isabel Marant та інші модні бренди показали, як легінси можуть стати основою стильного осінньо-зимового образу. Особливу увагу привертають комбінації з високими чоботами, ботильйонами та класичними туфлями-човниками.

Як носити легінси цієї осені

Головний модний прийом сезону — поєднувати комфортні легінси з речами, які додають образу елегантності. Це можуть бути пальта, подовжені блузи, об’ємні светри або структуровані жакети.

Не менш важливу роль відіграє взуття: високі чоботи допомагають створити цілісний силует, ботильйони додають образу виразності, а туфлі на підборах роблять його більш витонченим. Водночас не варто обмежуватися лише чорними моделями — коричневі, бежеві, шкіряні та вкорочені легінси також заслуговують на увагу.

Чорні легінси, пальто і туфлі-човники

Класичні чорні легінси — універсальна основа осіннього гардероба. У колекції Balenciaga на сезон осінь-зима 2026 їх поєднали з чорним пальтом із коміром-стійкою та гостроносими туфлями на підборах.

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Такий образ доводить, що навіть найпростіша річ може мати елегантний вигляд. Для повсякденного виходу можна обрати пальто вільного крою, а для більш виразного образу — доповнити комплект структурованою сумкою та лаконічними прикрасами.

Чорні легінси і високі чоботи

Бренд Hermès пропонує поєднувати легінси з високими чоботами, зокрема моделями вище коліна. У колекціях марки ця річ з’являється в різних варіантах — від класичних до фактурних моделей, що нагадують шкіру.

Високі чоботи створюють цілісний силует і добре поєднуються з легінсами в прохолодну погоду. Доповнити образ можна довгим пальтом, об’ємним светром або жакетом. Головне — дотримуватися балансу між обтислим низом і більш вільним верхом.

Шкіряні легінси і взуття з відкритим носком

Шкіряні легінси, які були особливо популярними в середині 2010-х, знову повертаються в моду, але тепер мають більш сучасний вигляд. Дизайнери пропонують поєднувати їх не лише з короткими топами, а й із подовженими блузами.

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Бренд Ottolinger представив образ зі шкіряними легінсами, довгою блузою у смужку та туфлями з відкритим носком. Для осені таку комбінацію можна адаптувати, замінивши відкрите взуття на ботильйони. Це вдалий варіант для тих, хто хоче додати до гардероба трохи зухвалості й рок-н-рольного настрою.

Бежеві легінси зі штрипками і туфлі на підборах

Легінси зі штрипками — моделями з петлею під стопою — знову набирають популярності. Вони нагадують модні силуети 1980-х років і допомагають створити виразну лінію ноги.

У сезоні осінь-зима 2026 бренд Mugler пропонує носити такі легінси з блузами в стилі 1970-х і взуттям на підборах. Особливо гармонійний вигляд мають бежеві комплекти, у яких верх і низ витримані в близьких відтінках. Для прохолодної погоди туфлі можна замінити на ботильйони.

Легінси-капрі і ботильйони

Вкорочені легінси-капрі, які зазвичай асоціюються з літнім гардеробом, можна носити й восени. Бренд Isabel Marant показав варіант із блискучими чорними легінсами, утепленою шкіряною курткою та ботильйонами з леопардовим принтом.

Такий комплект нагадує естетику indie sleaze — стилю з недбалими силуетами, виразними фактурами й елементами рок-культури. Щоб адаптувати його до холодної погоди, можна додати щільні колготки або вибрати теплішу куртку.

Чорні легінси ічервона сукня

Ще один спосіб носити легінси восени — поєднувати їх із сукнею. Бренд Alaïa представив класичні чорні легінси в комбінації з довгою сукнею насиченого вишнево-червоного кольору та чорними туфлями.

Контрастний червоний відтінок робить образ виразним, а чорний низ допомагає зберегти цілісність силуету. Таке поєднання підійде для вечірнього виходу, святкової події або випадку, коли хочеться додати кольору до осіннього гардероба.

Коричневі легінси, светр і високі чоботи

Для тих, хто віддає перевагу спокійним кольорам, Hermès пропонує монохромний комплект у коричневій гамі. Ребристі легінси поєднали з відповідним трикотажним светром і високими чоботами в стилі жокейських.

Коричневі відтінки особливо доречні восени: вони добре поєднуються з бежевим, кремовим, чорним і бордовим. Для невимушеного повсякденного образу можна обрати об’ємний светр і взуття на пласкій підошві.

Нагадаємо, ми писали про те, що томатно-червоний колір стає головним кольором цієї осені.

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