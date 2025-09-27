ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Легкий шлях до багатого ґрунту: як швидко перетворити опале листя на "чорне золото" цієї осені

Осінь — найкращий сезон для створення компосту, природного добрива, яке живить ґрунт і підвищує його родючість.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як приготувати компост

Як приготувати компост / © unsplash.com

Щоб процес пройшов успішно, варто правильно сортувати матеріали:

  • Зелені (азотні): свіжоскошена трава, овочеві залишки;

  • Коричневі (вуглецеві): сухе листя, тирса, дрібні гілки.

Оптимальне співвідношення — 1:2 або 1:3 (зелені до коричневих). Великі гілки краще подрібнювати, щоб компост швидше “дозрів”.

Методи компостування:

  • Гарячий: активне перемішування кожні 4–7 днів — готовий компост вже через 1,5–2 місяці.

  • Холодний: пасивний спосіб без втручання — дозрівання триває 1–1,5 роки.

Вологість суміші повинна бути як у відтиснутої губки. Якщо з’являється запах гнилі — додайте сухих матеріалів і перемішайте.

Не компостуйте хворі рослини (особливо уражені фітофторозом) та багаторічні бур’яни з насінням чи корінням.

Після дозрівання компост стає темним, пухким і пахне свіжою землею. Він не лише живить рослини, а й покращує структуру ґрунту, утримує вологу і пригнічує бур’яни. Створюючи компост, ви економите на добривах, переробляєте органічні відходи та підтримуєте екологічну чистоту вашого городу.

