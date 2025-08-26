Куди насправді відлітають лелеки: зоолог пояснив дивовижні маршрути птахів

Лелеки / © Pexels

Переліт птахів, зокрема лелек, є природним явищем, і, на думку зоологів, міграційна варіативність сприяє виживанню виду. Анатолій Подобайло, доцент кафедри екології та зоології КНУ ім. Т.Г. Шевченка, пояснив, що летіти однією великою зграєю небезпечно.

Про це пише Telegraf.

Він розвінчав міфи про народні прикмети, згідно з якими лелеки прилітають на Благовіщення, а відлітають 19 серпня. За його словами, терміни міграції можуть коливатися, і за останні 30 років птахи почали повертатися раніше та відлітати пізніше через зміни клімату.

Час — вирішальний фактор. Чим раніше пара прилітає, тим більше часу має на вирощування здорового потомства. Запізнення може призвести до того, що пташенята не встигнуть зміцніти до відльоту.

Використання повітряних потоків. Перед осіннім перельотом лелеки збираються в невеликі групи та чекають сприятливих погодних умов. Вони використовують теплі висхідні потоки повітря, що дозволяє їм долати сотні кілометрів, майже не витрачаючи енергії.

Міграція молодняку. Молоді птахи, як правило, відлітають трохи раніше за дорослих. Подобайло зауважив, що переліт не є сімейною традицією — молоді птахи вирушають у мандрівку без батьків, що підвищує їхні шанси на виживання.

Шлях до Африки. Лелеки з України летять уздовж Дніпра, огинають Чорне море через Румунію та Болгарію, потім через Близький Схід до Африки. Ця подорож займає понад місяць, а птахи орієнтуються за сонцем, зірками, магнітним полем Землі та рельєфом місцевості.

Розмноження. В Африці лелеки не виводять потомства через несприятливий посушливий клімат та нестачу їжі.

Нагадаємо, Катруся — наймолодше лелеченя в родині пари лелек Одарки та Грицика — успішно завершила реабілітацію і вже полетіла зі зграєю.

Історія цієї лелеки почалася у травні, коли її знайшов Анатолій Подобайло, співзасновник Національного природного парку «Пирятинський». Саме тут розташоване гніздо Грицика та Одарки. Тоді дорослий лелека виніс Катрусю з гнізда — імовірно, через її слабкість. Пташеня опинилося на землі, але його встигли помітити й надати допомогу.

Також лелеки — перелітні птахи, які зимують в Африці, але щороку повертаються до Європи, зокрема до України, щоб розмножуватися.