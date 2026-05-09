Лід в унітазі замість хімії: чи працює вірусний лайфгак з Мережі та які є ризики

Як очистити унітаз кубиками льоду / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У соцмережах та побутових блогах набирає популярності незвичний спосіб чищення унітаза — за допомогою звичайних кубиків льоду. Прихильники методу стверджують, що така проста процедура допомагає мийним засобам краще працювати, а також полегшує видалення поверхневого бруду без агресивної хімії.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

Як пояснюють автори поради, більшість рідких засобів для чищення швидко стікають у злив і не встигають подіяти на забруднення, які накопичуються на стінках чаші. Саме тому перед миттям рекомендують висипати в унітаз приблизно дві склянки стандартних кубиків льоду. Вони тимчасово перекривають частину води та створюють своєрідний бар’єр, який допомагає засобу затриматися на поверхні довше.

Реклама

Лід може працювати одразу у двох напрямках. Якщо використовувати лише кубики без додаткової хімії, вони діють як м’який абразив. Під час руху в чаші краї льоду допомагають прибирати легкий наліт, тонкі мінеральні відкладення та поверхневі сліди бруду. При цьому, як стверджують автори методу, порцеляна не дряпається.

Якщо ж лід поєднати з одним засобом для чищення, його роль змінюється. Кубики не дають рідині одразу стекти в отвір зливу, завдяки чому активні компоненти довше контактують із забрудненими ділянками. Це дозволяє мийному засобу краще очищати та дезінфікувати поверхню.

Також прихильники способу радять іноді додавати невелику кількість білого оцту або харчової соди. За їхніми словами, така комбінація допомагає нейтралізувати запахи та впоратися з легкими плямами без агресивних хімічних речовин. Водночас автори наголошують: оцет або сода не повинні змішуватися з комерційними засобами для чищення.

Окремо експерти звертають увагу на небезпеку популярних вірусних роликів у TikTok, де користувачі одночасно додають до унітаза кілька різних мийних засобів. Варто зазначити, що деякі побутові хімікати містять кислоти, які у поєднанні з відбілювачем можуть виділяти хлорний газ. Такі реакції здатні становити небезпеку для здоров’я.

Реклама

Репортерка Tom’s Guide Грейс Дін звернулася за коментарем до ліцензованого сантехніка. За його словами, звичайні кубики льоду не створюють проблем для сантехніки, оскільки поступово тануть і не застрягають у трубах. Однак великі шматки льоду або нерівні брили можуть пошкодити поверхню чаші чи спричинити засмічення.

Водночас автори методу визнають, що лід не здатний замінити повноцінне прибирання. Він не прибирає товсті вапняні відкладення, не розчиняє застарілі кальцієві кільця та не забезпечує повної санітарної обробки. Для таких забруднень усе одно потрібні спеціальні засоби та ручне чищення.

Також перед використанням цього способу радять перевірити стан сантехніки. Якщо на чаші є тріщини або пошкодження, падіння льоду може погіршити ситуацію. Крім того, у домівках із маленькими дітьми або домашніми тваринами рекомендують не залишати лід у чаші без нагляду.

Нагадаємо, масні плями на одязі — одна з найчастіших побутових неприємностей, яка може зіпсувати навіть улюблену річ за лічені секунди. Раніше ми повідомляли, чим вивести їх з одягу.

Реклама

Новини партнерів