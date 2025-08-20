Колишнього священника звинуватили у сексуальних злочинах щодо 9 жінок: що відомо

Кріс Брейн постав перед судом у Лондоні / © PA media

У Великій Британії колишнього священника Кріса Брейна, лідера євангельського руху Nine O’Clock Service (NOS), визнали винним за 17 пунктами обвинувачення у непристойній поведінці щодо дев’яти жінок.

Про це пише ВВС.

68-річний Брейн очолював впливове релігійне об’єднання в Шеффілді у 1980–1990-х роках. Його справа розглядається у суді в Лондоні, де присяжні виправдали його за 15 іншими звинуваченнями, але визнали винним у 17 епізодах. Обговорення ще чотирьох звинувачень у непристойній поведінці та одного у зґвалтуванні триває.

Прокурор Тім Кларк на суді заявив, що деякі жінки зазнали сексуальної експлуатації, працюючи в так званій «домашній команді», яка доглядала за Брейном та його родиною. За словами прокурора, жінок змушували надавати сексуальні послуги. Деякі злочини відбувалися під час масажів, які, як зізнався Брейн, він отримував від членакинь групи.

Колишній священник стверджував, що ці масажі переростали у «чуттєві дотики за згодою», які, за його словами, «відбувалися між друзями». Проте, на суді він заперечує всі висунуті проти нього обвинувачення.

Рух NOS, який починався як богослужіння у стилі нічного клубу, був дуже популярним і залучав сотні молодих людей. Через його успіх Брейна висвятили у священники у 1991 році. Однак у 1995 році рух розпустили через занепокоєння щодо поведінки лідера. Того ж року Брейн визнав «неналежні сексуальні стосунки з низкою жінок» у документальному фільмі BBC і зрікся сану.

