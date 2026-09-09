Лікар назвав найнепотрібніший режим пральної машини: чому не варто прати за 40 градусів

Найгірший режим пральної машини / © pexels.com

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Найчастіше для повсякденного одягу обирають температуру 40°C, вважаючи її своєрідною «золотою серединою» між холодним і гарячим пранням.

Однак лікар і телеведучий Кріс ван Туллекен вважає, що саме цей режим не завжди має сенс. За його словами, прання за 40°C може бути невдалим компромісом: електроенергії воно потребує більше, ніж цикл за 30°C, але для ефективного знищення мікроорганізмів такої температури може бути недостатньо.

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Чому 40°C вважають не найкращим режимом

Звичка прати за 40 градусів сформувалася давно. Багато хто переконаний: що гарячіша вода, то чистішими будуть речі. Але сучасні пральні засоби здатні ефективно працювати і за нижчих температур.

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Для звичайного одягу, який не має сильних забруднень, часто достатньо 30°C. Такий режим може бути більш ощадливим для тканин і допомагає скоротити витрати електроенергії.

За даними Which?, на які посилається лікар, перехід із 40°C на 30°C у середньому дозволяє заощадити близько 38% енергії.

Тобто якщо речі не потребують інтенсивного прання, немає особливої необхідності щоразу нагрівати воду до 40 градусів.

Чи вбиває прання за 40°C бактерії

Саме тут і полягає головна претензія лікаря до температури 40°C.

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За його поясненням, для звичайного освіження одягу цього режиму може бути достатньо, однак 40 градусів — не оптимальна температура, якщо метою є суттєве зменшення кількості певних мікроорганізмів.

Для ситуацій, коли в домі є інфекція або речі потребують ретельнішої гігієнічної обробки, лікар радить звернути увагу на прання за 60°C, якщо це дозволяє етикетка виробу.

Водночас використовувати 60°C для всього гардероба теж не варто. Висока температура може швидше зношувати тканини, впливати на колір і форму речей.

Яку температуру вибрати для прання

Універсальної температури, яка однаково добре підходить для всіх речей, немає. Вибір залежить від типу тканини, ступеня забруднення та того, наскільки важлива гігієнічна обробка.

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20°C може підійти для речей, які потрібно лише освіжити, якщо це дозволяє виробник одягу та використовується відповідний пральний засіб.

30°C — хороший варіант для більшості повсякденного одягу з незначними забрудненнями. Саме таку температуру лікар називає достатньою для звичайного прання.

40°C може бути доречною для речей із сильнішими забрудненнями, але використовувати цей режим автоматично для всього одягу необов’язково.

60°C варто обирати тоді, коли потрібна ретельніша гігієнічна обробка і матеріал виробу це дозволяє. Зокрема, така температура може бути актуальною для рушників, постільної білизни та деяких речей у разі інфекційних захворювань. Українські фахівці також радять для повсякденного одягу переважно 30°C, а для рушників і білизни — 60°C.

А що не так із пранням за 90°C

Якщо 40°C лікар називає невдалим компромісом, це не означає, що потрібно переходити на максимально гарячий режим.

Навпаки, температура 90°C для більшості речей є надмірною. За словами ван Туллекена, таке прання фактично піддає одяг дуже сильному нагріванню, тому використовувати його без потреби немає сенсу.

Крім того, високі температури можуть негативно впливати на волокна тканини. Тому перед вибором режиму завжди варто перевіряти рекомендації виробника на етикетці.

Як економити електроенергію під час прання

Температура води безпосередньо впливає на енергоспоживання пральної машини. Саме нагрівання води потребує значної частини електроенергії, яку використовує прилад під час циклу.

Тому для повсякденного одягу перехід із 40°C на 30°C може бути простим способом зменшити витрати. Водночас важливо не встановлювати найнижчу температуру абсолютно для всіх речей — іноді потрібне інтенсивніше прання.

Також варто звертати увагу на енергоефективність конкретної пральної машини. Українська Держпродспоживслужба зазначає, що енергетичне маркування дозволяє оцінити споживання електроенергії та води різними моделями.

Ще одна важлива порада для пральної машини

Якщо переважно використовувати низькі температури, саму пральну машину теж потрібно періодично очищати.

Лікар рекомендує приблизно раз на місяць запускати порожній гарячий цикл за 60°C із засобом для очищення пральної машини. Це допомагає боротися з накопиченням залишків мийного засобу та забруднень усередині барабана.

Таким чином, постійно прати весь одяг за 40°C зовсім не обов’язково. Для звичайних речей у багатьох випадках достатньо 30°C, тоді як 60°C варто залишити для ситуацій, коли потрібна більш ретельна гігієнічна обробка.

Головне правило — не орієнтуватися лише на звичку, а враховувати рекомендації на етикетці, тип тканини та ступінь забруднення.

FAQ

Чи можна прати речі за 40 градусів?

Так, прати за 40°C можна, якщо така температура дозволена виробником одягу. Однак для звичайного слабко забрудненого одягу часто достатньо 30°C, що дозволяє витрачати менше електроенергії. 40°C доцільніше використовувати тоді, коли речі потребують інтенсивнішого очищення.

За якої температури краще прати одяг?

Для більшості повсякденного одягу оптимальним варіантом може бути 30°C. Рушники та постільну білизну, якщо це дозволяє тканина, доцільно прати за 60°C. Найкращу температуру завжди потрібно визначати з урахуванням рекомендацій на етикетці виробу.

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