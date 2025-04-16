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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Лікар-онколог розповів, чим він харчується для профілактики розвитку раку

Зокрема, важливими є ягоди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Овочі.

Овочі / © pixabay.com

Лікар-онколог, онкохіміотерапевт Макс Тур розповів, чим він харчується для профілактики розвитку раку.

Про це він розповів у своєму Tik-Tоk.

Перший у списку - броколі, який містить сульфорафан, який сповільнює розвиток ракових клітин.

На другому місці - ягоди: гранат, малина і чорниця. Вони відмінні антиоксиданти, каже медик, які допомагають виліковувати пошкоджені клітини.

“Звичайно, їх треба їсти багато, аби досягнути терапевтичного ефекту, але якщо робити це постійно, то це топ-ідея”, - каже медик.

Третє, що варто додати до свого раціону, - жирну рибу. Це - скумбрія, лосось.

Нагадаємо, раніше лікар Юрій Габорець розповів, як легше переносити магнітні бурі. Найвразливіші до магнітних бур люди, які мають гіпертонію, ВСД та неврози.

Дата публікації
Кількість переглядів
11
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