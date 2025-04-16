- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Лікар-онколог розповів, чим він харчується для профілактики розвитку раку
Зокрема, важливими є ягоди.
Лікар-онколог, онкохіміотерапевт Макс Тур розповів, чим він харчується для профілактики розвитку раку.
Про це він розповів у своєму Tik-Tоk.
Перший у списку - броколі, який містить сульфорафан, який сповільнює розвиток ракових клітин.
На другому місці - ягоди: гранат, малина і чорниця. Вони відмінні антиоксиданти, каже медик, які допомагають виліковувати пошкоджені клітини.
“Звичайно, їх треба їсти багато, аби досягнути терапевтичного ефекту, але якщо робити це постійно, то це топ-ідея”, - каже медик.
Третє, що варто додати до свого раціону, - жирну рибу. Це - скумбрія, лосось.
Нагадаємо, раніше лікар Юрій Габорець розповів, як легше переносити магнітні бурі. Найвразливіші до магнітних бур люди, які мають гіпертонію, ВСД та неврози.