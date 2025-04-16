Лікар-онколог розповів, чим він харчується для профілактики розвитку раку

Овочі / © pixabay.com

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Лікар-онколог, онкохіміотерапевт Макс Тур розповів, чим він харчується для профілактики розвитку раку.

Про це він розповів у своєму Tik-Tоk.

Перший у списку - броколі, який містить сульфорафан, який сповільнює розвиток ракових клітин.

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На другому місці - ягоди: гранат, малина і чорниця. Вони відмінні антиоксиданти, каже медик, які допомагають виліковувати пошкоджені клітини.

“Звичайно, їх треба їсти багато, аби досягнути терапевтичного ефекту, але якщо робити це постійно, то це топ-ідея”, - каже медик.

Третє, що варто додати до свого раціону, - жирну рибу. Це - скумбрія, лосось.

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