Лікарі назвали ягоди, які треба їсти для підтримання здоров’я серця та судин: повний список

Яка користь ягід для серця / © Unsplash

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Стан серцево-судинної системи значною мірою залежить від способу життя та харчування. Доведено, що регулярне вживання ягід допомагає зміцнювати судини, підтримувати нормальний артеріальний тиск, зменшувати запальні процеси та захищати серце від передчасного старіння. Усе це завдяки високому вмісту антиоксидантів, клітковини, вітамінів і природних рослинних сполук.

Чорниця — природний захисник судин

Чорниця вважається однією з найцінніших ягід для серця. Вона багата на антоціани — природні пігменти, які зміцнюють стінки судин, покращують їхню еластичність і допомагають зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Крім того, чорниця містить вітамін С, марганець і клітковину, що сприяє нормалізації рівня холестерину та підтримує здоровий кровообіг.

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Лохина допомагає контролювати артеріальний тиск

Лохина містить поліфеноли, калій і велику кількість антиоксидантів. Саме ці речовини позитивно впливають на роботу серцевого м’яза та допомагають підтримувати нормальний артеріальний тиск.

Регулярне вживання лохини також сприяє покращенню функції судин і захищає клітини організму від окисного стресу.

Малина підтримує рівень холестерину

Малина цінується не лише за свій аромат, а й за високий вміст клітковини, яка допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину.

Також у ягодах містяться вітаміни С, К, марганець та елагова кислота — природний антиоксидант, що допомагає боротися із запальними процесами.

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Полуниця покращує роботу серця

Полуниця є джерелом вітаміну С, фолієвої кислоти та флавоноїдів. Ці речовини допомагають підтримувати еластичність судин, покращують кровообіг і можуть зменшувати ризик утворення атеросклеротичних бляшок.

Завдяки невисокій калорійності полуниця стане чудовим десертом навіть для людей, які стежать за масою тіла.

Журавлина сприяє здоров’ю судин

Журавлина відома своїми антибактеріальними властивостями, однак її користь не обмежується лише сечовидільною системою.

Вона містить проантоціанідини, які позитивно впливають на стан кровоносних судин, допомагають зменшувати запалення та підтримують нормальну циркуляцію крові.

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Смородина — справжня вітамінна бомба

Чорна смородина є одним із лідерів за вмістом вітаміну С. Крім цього, вона багата на антоціани, калій і природні антиоксиданти.

Таке поєднання сприяє зміцненню капілярів, підтримує здоров’я серця та допомагає організму краще протистояти впливу вільних радикалів.

Вишня допомагає боротися із запаленням

Вишня містить антоціани та калій, які підтримують нормальну роботу серця, сприяють розслабленню судин і можуть допомагати контролювати артеріальний тиск.

Крім того, вона має природні протизапальні властивості, що також позитивно впливає на серцево-судинну систему.

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Як правильно вживати ягоди

Найбільшу користь ягоди приносять у свіжому вигляді. Якщо сезон уже завершився, чудовою альтернативою стануть швидкозаморожені ягоди без додавання цукру.

Фахівці радять з’їдати приблизно 150-250 грамів ягід на день, поєднуючи різні види. Їх можна додавати до каш, натурального йогурту, сиру, смузі або вживати як окремий корисний перекус.

Кому слід бути обережними

Попри значну користь, людям із харчовою алергією, деякими захворюваннями шлунково-кишкового тракту або цукровим діабетом варто узгодити кількість ягід у раціоні зі своїм лікарем або дієтологом.

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