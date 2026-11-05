ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
422
Час на прочитання
2 хв

Лікарі назвали картоплю, яку в жодному разі не можна їсти, особливо дітям і літнім людям

Чим небезпечні позеленілі та пророслі бульби: пояснення експертів з безпеки харчування.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Чим небезпечна зелена картопля

Чим небезпечна зелена картопля / © Фото з відкритих джерел

Картопля залишається одним із найпопулярніших продуктів у раціоні українців, але не кожен коренеплід безпечний для здоров’я. Особливу небезпеку становить картопля, яка позеленіла, проросла або почала псуватися. У ній може накопичуватися соланін — природна токсична сполука, здатна спричинити харчове отруєння. Особливо уважними варто бути батькам маленьких дітей і людям похилого віку, адже важливо не лише правильно зберігати картоплю, а й знати, коли її вже не можна використовувати для приготування їжі.

Яку картоплю не можна їсти

Найбільше занепокоєння викликають три види картоплі: позеленіла, сильно проросла та зіпсована. Небезпека полягає не лише в зовнішньому вигляді овоча, а й у можливому підвищенні вмісту природних токсинів. Про ризики вживання такої картоплі попереджають фахівці Європейського агентства з безпеки харчових продуктів.

  • Позеленіла картопля. Якщо шкірка або м’якоть картоплі набули зеленого відтінку, це може свідчити про підвищений вміст глікоалкалоїдів, зокрема соланіну. Позеленіння виникає під дією світла, тому найчастіше таке трапляється з овочами, які неправильно зберігали. Зелене забарвлення спричиняє хлорофіл, який не є отруйним. Однак його поява може супроводжуватися накопиченням токсичних сполук. Якщо картопля сильно позеленіла, її краще викинути, а не намагатися врятувати очищенням.

  • Картопля з довгими паростками. Під час проростання в картоплі можуть збільшуватися концентрації природних токсинів, особливо біля паростків та так званих вічок. Якщо бульби вкриті численними паростками, зморщилися або стали м’якими, їх не варто використовувати для приготування їжі. Невеликі паростки на твердій картоплі без зелених ділянок можна ретельно видалити разом із вічками. Проте старі, сильно пророслі бульби безпечніше викинути.

  • Картопля з гірким присмаком. Гіркий смак або відчуття печіння в роті після куштування картоплі можуть свідчити про підвищений вміст глікоалкалоїдів. Такий продукт не можна доїдати чи використовувати для інших страв. Важливо пам’ятати, що звичайне варіння, запікання або смаження не гарантує знищення соланіну. Тому не варто сподіватися, що термічна обробка зробить небезпечну картоплю придатною до споживання.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie