Лікарі назвали картоплю, яку в жодному разі не можна їсти, особливо дітям і літнім людям

Чим небезпечна зелена картопля / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Картопля залишається одним із найпопулярніших продуктів у раціоні українців, але не кожен коренеплід безпечний для здоров’я. Особливу небезпеку становить картопля, яка позеленіла, проросла або почала псуватися. У ній може накопичуватися соланін — природна токсична сполука, здатна спричинити харчове отруєння. Особливо уважними варто бути батькам маленьких дітей і людям похилого віку, адже важливо не лише правильно зберігати картоплю, а й знати, коли її вже не можна використовувати для приготування їжі.

Яку картоплю не можна їсти

Найбільше занепокоєння викликають три види картоплі: позеленіла, сильно проросла та зіпсована. Небезпека полягає не лише в зовнішньому вигляді овоча, а й у можливому підвищенні вмісту природних токсинів. Про ризики вживання такої картоплі попереджають фахівці Європейського агентства з безпеки харчових продуктів.

Реклама

Позеленіла картопля. Якщо шкірка або м’якоть картоплі набули зеленого відтінку, це може свідчити про підвищений вміст глікоалкалоїдів, зокрема соланіну. Позеленіння виникає під дією світла, тому найчастіше таке трапляється з овочами, які неправильно зберігали. Зелене забарвлення спричиняє хлорофіл, який не є отруйним. Однак його поява може супроводжуватися накопиченням токсичних сполук. Якщо картопля сильно позеленіла, її краще викинути, а не намагатися врятувати очищенням.

Картопля з довгими паростками. Під час проростання в картоплі можуть збільшуватися концентрації природних токсинів, особливо біля паростків та так званих вічок. Якщо бульби вкриті численними паростками, зморщилися або стали м’якими, їх не варто використовувати для приготування їжі. Невеликі паростки на твердій картоплі без зелених ділянок можна ретельно видалити разом із вічками. Проте старі, сильно пророслі бульби безпечніше викинути.

Картопля з гірким присмаком. Гіркий смак або відчуття печіння в роті після куштування картоплі можуть свідчити про підвищений вміст глікоалкалоїдів. Такий продукт не можна доїдати чи використовувати для інших страв. Важливо пам’ятати, що звичайне варіння, запікання або смаження не гарантує знищення соланіну. Тому не варто сподіватися, що термічна обробка зробить небезпечну картоплю придатною до споживання.

Новини партнерів

Новини партнерів