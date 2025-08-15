Лікарі назвали несподівану причину, чому не варто спати голяка в спеку / © pixabay.com

Експерти з компанії Winstons Beds застерігають, що сон без одягу в спеку не допомагає охолодитися, а, навпаки, може погіршити стан здоров’я. Фахівці пояснюють, що піжами та спідня білизна відіграють важливу роль у регулюванні температури тіла та відведенні вологи.

Про це пише Express.

Основні ризики сну без одягу:

Відсутність контролю вологи: Піжама поглинає піт, тоді як сон голяка залишає вологу на шкірі, що може спричинити відчуття липкості та дискомфорту, а також забруднює постільну білизну.

Вразливість до переохолодження: Якщо вночі температура повітря знизиться, тіло, не захищене одягом, може швидко переохолодитися.

Проблеми зі шкірою: Прямий контакт шкіри з грубою або не дуже дихаючою постільною білизною може викликати подразнення. Одяг діє як захисний бар’єр, мінімізуючи тертя.

Укуси комах: Сон із відчиненим вікном без одягу підвищує ризик укусів комах.

Замість того, щоб спати голим, експерти радять прикладати лід до точок пульсу, наприклад, на шиї чи між стегнами. Це допомагає охолодити кров, яка циркулює по тілу і знижує його загальну температуру. Також фахівці застерігають від небезпечних лайфхаків, що поширюються в мережі, як-от облаштування «вдосконаленого кондиціонера» з вентилятора та ванн із льодом.

Нагадаємо, знайти зручну позу, відкинути ковдру, висунути одну ногу та все одно сон не йде. Насправді це не просто дискомфорт, а й серйозний виклик для організму, адже під час сну тіло має охолонути, щоб запустити правильний цикл відпочинку, а надмірне тепло цьому заважає