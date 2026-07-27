Лікарі назвали шість найкращих видів риби для здоров’я мозку, серця та судин

Яка риба найкорисніша / © www.freepik.com/free-photo

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Риба вважається одним із найцінніших продуктів для здорового харчування. Вона містить повноцінний білок, вітаміни D, А, В12, йод, селен та інші важливі мікроелементи. Однак головною її перевагою є високий вміст жирних кислот омега-3, які позитивно впливають на серцево-судинну систему, роботу мозку, пам’ять та загальний стан організму. Фахівці радять вживати рибу щонайменше двічі на тиждень. Особливо корисними вважаються жирні сорти морської риби, хоча деякі прісноводні також можуть стати чудовим вибором.

Лосось

Лосось заслужено входить до списку найкорисніших продуктів. Він містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які допомагають підтримувати здоров’я серця, покращують кровообіг і зменшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Крім того, лосось багатий на вітамін D, який необхідний для міцних кісток, нормальної роботи імунної системи та гарного самопочуття.

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Скумбрія

Скумбрія є однією з найбільш доступних і водночас найкорисніших риб. Вона містить значну кількість омега-3, вітаміну В12, селену та білка.

Регулярне вживання скумбрії може сприяти підтриманню нормального рівня холестерину, покращенню роботи мозку та зниженню ризику запальних процесів в організмі.

Оселедець

Оселедець також є чудовим джерелом корисних жирів. Він допомагає підтримувати еластичність судин, позитивно впливає на серцевий ритм і сприяє нормальній роботі нервової системи.

Найкраще обирати слабосолоний оселедець або вимочувати його перед вживанням, щоб зменшити кількість солі.

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Сардини

Попри невеликий розмір, сардини містять велику кількість поживних речовин. Вони багаті кальцієм, фосфором, вітаміном D та омега-3 жирними кислотами.

Таку рибу часто рекомендують людям старшого віку для підтримки здоров’я кісток, серця та мозку.

Форель

Форель поєднує високу поживну цінність із ніжним смаком. Вона містить якісний білок, корисні жири, калій та антиоксиданти.

Форель добре засвоюється організмом і підходить навіть тим, хто дотримується принципів дієтичного харчування.

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Тунець

Тунець цінується за високий вміст білка та відносно невелику кількість жиру. Він забезпечує організм вітамінами групи В, селеном і корисними жирними кислотами.

Водночас лікарі рекомендують не вживати великі види тунця занадто часто, особливо вагітним жінкам і дітям, оскільки вони можуть накопичувати більше ртуті. Для регулярного харчування краще вибирати консервований тунець у власному соку.

Чим корисна риба для серця та мозку

Омега-3 жирні кислоти беруть участь у багатьох важливих процесах в організмі. Вони допомагають:

підтримувати нормальний артеріальний тиск;

покращувати пам’ять і концентрацію уваги;

зменшувати ризик утворення тромбів;

підтримувати еластичність судин;

знижувати рівень «поганого» холестерину;

позитивно впливати на роботу нервової системи.

Саме тому лікарі радять регулярно включати рибу до раціону людям будь-якого віку, а особливо після 50 років.

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Як правильно готувати рибу

Щоб зберегти максимум корисних речовин, найкраще запікати рибу, готувати її на пару або тушкувати. Такі способи приготування дозволяють уникнути зайвого жиру та не руйнують більшість цінних поживних компонентів.

Натомість часте обсмажування у великій кількості олії значно збільшує калорійність страви та зменшує її користь.

Як часто варто їсти рибу

Більшість дієтологів рекомендують вживати рибу не менше двох разів на тиждень. Бажано чергувати різні її види, щоб отримувати широкий спектр поживних речовин.

Регулярне вживання якісної риби в поєднанні зі збалансованим харчуванням, достатньою фізичною активністю та здоровим способом життя допомагає підтримувати роботу серця, покращує функції мозку та сприяє здоровому старінню.

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